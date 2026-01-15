Austrālijā plānā pankūka atzīta par uzbrukuma ieroci
Austrālijā 56 gadus vecajai Suzijai Milgeitai piespriests 12 mēnešu nosacīts sods par uzbrukumu toreizējai Ziemeļu teritorijas galvenajai ministrei Natašai Feilsai, kuras laikā viņa ministres sejā iemeta plāno pankūku pildītu ar krēmu, vēsta Austrālijas mediji.
Pagājušajā mēnesī tiesa Milgeitu atzina par vainīgu pastiprinātā uzbrukumā. Incidents notika 2023. gada septembrī Dārvinā, kur tirgus apmeklējuma laikā sieviete piegāja pie Natašas Failsas un iemeta viņai sejā pankūku. Uzbrukuma rezultātā politiķe guva zilumus zem acs.
Tiesas procesa laikā Milgeita centās attaisnot savu rīcību, norādot, ka tā bijusi protesta akcija pret Ziemeļu teritorijā iepriekš noteikto obligāto vakcināciju pret Covid-19.
Dārvinas vietējās tiesas tiesnese Džūlija Fransa uzsvēra, ka uzbrukums bijis apzināti un iepriekš plānots. Milgate pirms notikušā iegādājās pankūku un lūdza kādu personu notiekošo nofilmēt, pēc tam piegāja pie ministres un veica uzbrukumu.
“Tā nebija leģitīma protesta darbība — tas bija uzbrukums,” sacīja tiesnese, piebilstot, ka Milgates rīcību ietekmējušas arī viņas personīgās bažas par vakcinācijas iespējamo ietekmi uz vīru.
Tiesa uzbrukumu raksturoja kā “ļoti pazemojošu” un norādīja, ka Nataša Feilsa ir cietusi kaitējumu. Vienlaikus tika secināts, ka Milgeita nav izrādījusi nožēlu par notikušo. Tomēr tiesa ņēma vērā, ka viņa iepriekš bijusi ar labu reputāciju un šāds nodarījums nav raksturīgs viņas personībai.
Pirms sprieduma pasludināšanas Milgeita jau bija pavadījusi 24 dienas apcietinājumā. Pēc nosacītā soda piespriešanas viņa tiesas zālē raudāja un vairākkārt pateicās tiesnesei.