Gruzijas bijušo premjeru notiesā par naudas atmazgāšanu
Bijušajam Gruzijas premjerministram Iraklijam Garibašvili pirmdien piespriests piecu gadu cietumsods, atzīstot viņu par vainīgu naudas atmazgāšanā, paziņojusi prokuratūra.
Gruzija atrodas politiskajā krīzē kopš parlamenta vēlēšanām 2023. gada oktobrī. Opozīcija apsūdz valdošo partiju "Gruzijas sapnis" vēlēšanu rezultātu viltošanā un boikotē pašreizējo parlamenta sasaukumu.
Garibašvili, kas premjera amatu ieņēma no 2013. līdz 2015. gadam un no 2021. līdz 2024. gadam, pārstāvot "Gruzijas sapni", savulaik spēlēja vienu no vadošajām lomām pilsoniskās sabiedrības un valdošās partijas oponentu apspiešanā.
43 gadus vecais Garibašvili tika uzskatīts par tuvu oligarha un "Gruzijas sapņa" dibinātāja Bidzinas Ivanišvili līdzgaitnieku, un eksperti viņa tiesāšanu saista ar saasinājušos konfliktu "Gruzijas sapņa" iekšienē.
Pagājušā gada oktobrī, veicot kratīšanu viņa dzīvoklī, prokuratūra atrada 6,5 miljonus dolāru skaidrā naudā. Kratīšanas tika veiktas arī vairāku citu bijušo amatpersonu dzīvesvietās.
Pēc aizturēšanas Garibašvili atzina, ka gadiem ilgi saņēmis nelikumīgus ienākumus, un noslēdza darījumu ar prokuratūru par sadarbību, lai saīsinātu viņam draudošo cietumsodu.