"Miljoniem Ukrainas iedzīvotāju Krievijas vainas dēļ ir spiesti ciest no tumsas un aukstuma!" Lietuva nosoda Krievijas uzbrukumus civilajai infrastruktūrai Ukrainā
Lietuvas Ārlietu ministrija pirmdien iesniegusi Krievijas pilnvarotajam lietvedim notu, kurā pausts stingrs protests saistībā ar Krievijas bruņoto spēku īstenotajiem triecieniem Ukrainas pilsētām.
"Notā uzsvērts, ka šo uzbrukumu galvenais nolūks ir nogalināt civiliedzīvotājus un iznīcināt civilo infrastruktūru, lai iebiedētu Ukrainas sabiedrību," teikts Lietuvas Ārlietu ministrijas paziņojumā.
Ministrija vēsta, ka notā vērsta uzmanība, ka pagājušajā nedēļā no Krievijas raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumiem cieta Ukrainas pilsētu dzīvojamie rajoni, jo īpaši Kijivā un Krivijrihā. Tajā arī uzsvērts, ka miljoniem Ukrainas iedzīvotāju "Krievijas vainas dēļ ir spiesti ciest no tumsas un aukstuma".
Notā pieminēti postījumi, ko Krievija nodarījusi Kataras vēstniecībai Ukrainā. Tajā arī uzsvērts, ka kodolieročus nestspējīgās raķetes "Orešņik" izmantošana Ļvivas apgabalā, netālu no Eiropas Savienības un NATO robežām, rada nopietnus draudus Ukrainas, pārējās Eiropas un pasaules drošībai.
Lietuvas Ārlietu ministrija uzsver, ka Krievijas veiktie triecieni civiliedzīvotājiem, dzīvojamajiem rajoniem un civilajai infrastruktūrai ir rupjš starptautisko humāno tiesību pārkāpums un tiek uzskatīti par kara noziegumiem.
"Lietuva pieprasa, lai Krievija nekavējoties pārtrauc agresiju pret Ukrainu, izved okupācijas karaspēku no visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas un atlīdzina visus zaudējumus, kas Ukrainai nodarīti Krievijas agresijas rezultātā," teikts paziņojumā.
Lietuva regulāri iesniedz protesta notas Krievijai par tās uzbrukumiem Ukrainai. Pagājušajā gadā Lietuva par to iesniedza Krievijai 27 notas.