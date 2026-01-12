Suns spēlējas ar galvaskausu un vairākkārt nes mājās kaulus: šādi atklājas baisā patiesība pazudušā kaimiņa lietā
Kad 2024. gada augustā kāds suns ASV Alabamas štatā šokēja savus saimniekus, atnesot mājās cilvēka galvaskausu, tas izrādījās tikai pirmais cēliens vietējo sabiedrību saviļņojušā drāmā. Turpmākā gada laikā suns turpināja nest mājās kaulus, palīdzot atrisināt pazudušā kaimiņa mīklu, taču ar to viss nebeidzās.
2024. gada 20. augustā Alabamas štata Centrpointas iedzīvotāji Paulina Mehia un viņas vīrs Orlins pamanīja, ka viņu divus gadus vecā kucīte Čikarina ar citu ģimenes suni pie mājas spēlējas ar kaut kādu savādu rotaļlietu. Pienākuši tuvāk, viņi pārsteigti konstatēja, ka tas ir cilvēka galvaskauss, un izsauca policiju. Autopsijā noskaidrojās, ka galvaskausā ir lodes radīts caurums, taču šī cilvēka personību toreiz neizdevās noteikt.
Tā paša gada 12. decembrī Čikarina atnesa mājās garu kaulu, kas vēlāk tika identificēts kā cilvēka kreisās kājas lielais lielakauls un piederējis tam pašam cilvēkam, kura galvaskausu atrada augustā. Vēlāk Džefersona apgabala koronera dienests aprīkoja Čikarinu ar trekeri, cerībā uz jaunu kaulu atrašanu un tik tiešām, vispirms 2025. gada aprīlī, bet pēc tam arī augustā kuce atrada jaunus kaulus — augšstilbu un apakšžokli. Tas lika likumsargiem pārmeklēt tuvējo apkārtni, līdz krūmājos uzdūrās vietai, kur atrada vairākus citus cilvēka kaulus.
Atrasto kaulu analīze ļāva koronera dienestam paziņot, ka šis cilvēks ir 25 gadus vecais Kērtiss Teilors jaunākais, kuru ģimene pēdējo reizi redzēja 2024. gada 6. februārī ģimenes mājā Alabamas štata Sentrpointā, bet pēc divām nedēļām bija vērsušies policijā sakarā ar vīrieša pazušanu. Vēl vairāk, viņa kaulus atrada ģimenes īpašumā, kas atradās netālu no Mehias dzīvesvietas.
2024. gada martā Teilora māte Ketija Gregorija izdevumam “al.com” sacīja, ka dēls pirms pazušanas bija plānojis padzīvot pie tēva. Māte ziņoja policijai par viņa pazušanu, kad divas nedēļas nebija saņēmusi nekādas ziņas no dēla, viņa telefons bija izslēgts, un pārsteigta uzzināja, ka viņš nemaz pie tēva nav ieradies.
Kērtiss Teilors juniors bija ļoti vājredzīgs cilvēks, kurš apmeklēja Alabamas Nedzirdīgo un neredzīgo institūtu, un viena no viņa skolotājām Kērtisu atcerējās kā jaunieti, kuru “mīlēja ļoti daudzi”. “Viņš nekad netusējās ar cilvēkiem, kuri varētu kādam nodarīt pāri, viņš pats nekad nevienam nedarīja pāri, un tieši tas visu notikušo padara tik smagu — kurš gan būtu vēlējies nodarīt pāri Kērtisam?” izteicās viņa skolotāja Tabita Rojala.
Tagad, kad ir atrisināta Kērtisa Teilora juniora pazušanas mīkla, policijai nu jātiek skaidrībā par viņa nāves cēloni. Māte izdevumam “al.com” bija atzinusi, ka sliktās redzes dēļ Kērtiss cieta no depresijas, turklāt pēdējā gada laikā redze vēl vairāk bija pasliktinājusies. Tomēr viņa uzsvēra, ka dēls bija ļoti patstāvīgs, un viņa vienmēr dēlu audzinājusi šādā garā, lai viņš dzīvotu pilnvērtīgi, par spīti invaliditātei.
Pēc Kērtisa Teilora juniora kaulu atrašanas kājām gaisā sagriezās arī Mehias ģimenes dzīve. Čikarinu pērn decembrī nāvējoši notrieca automašīna. Mājās vairs nav arī Paulinas Mehias vīra Orlina, kuru vasarā uz ielas kā nelegālo imigrantu aizturēja kopš ASV prezidenta Donalda Trampa atgriešanās Baltajā namā bēdīgu slavu ieguvusī ASV Imigrācijas un muitas policija (ICE), tādējādi Paulinai par mazo bērnu nākas rūpēties vienai. Izdevums “People” vēsta, ka šis hondurasiešu izcelsmes vīrietis ir jau deportēts.