Eiropu plosa vētra "Goretti"
Piektdien Franciju un Lielbritāniju pārsteidza spēcīga vētra “Goretti”, kas nesa sev līdzi līdz 216 km/h spēcīgas vēja brāzmas, un atstāja ...
Spēcīgā vētra "Goretti" Lielbritānijā laupījusi kāda vīrieša dzīvību
Piektdien Franciju un Lielbritāniju piemeklēja spēcīga vētra “Goretti”, kas atnesa līdz pat 216 km/h stipras vēja brāzmas un atstāja tūkstošiem iedzīvotāju bez elektrības. Diemžēl spēcīgais vējš Lielbritānijā laupīja kāda vīrieša dzīvību.
Piektdien Kornvolas pilsētā Helstonā tika atrasts vīrietis bez dzīvības pazīmēm. Lielbritānijas policija ziņo, ka spēcīgā vēja dēļ uz viņa kempera bija nogāzies koks, izraisot vīrieša nāvi. “Vīrietis, kuram bija ap 50 gadiem, tika atrasts miris savā kemperī,” teikts Devonas un Kornvolas policijas izplatītajā paziņojumā.
Piektdien Lielbritānijā pirmo reizi tika izsludināts sarkanā līmeņa vēja brīdinājums Skiliju salām un Kornvolai. Lielbritānijas Meteoroloģijas dienests brīdināja par “ļoti lieliem viļņiem”, kas padarīs piekrastes teritorijas bīstamas. Tāpat spēkā bija oranžais brīdinājums par sniegu Velsā un Anglijas centrālajos un ziemeļu rajonos. Vētras dēļ Lielbritānijā vairāk nekā 42 000 mājsaimniecību palikušas bez elektrības, visvairāk Kornvolā un dienvidrietumos.
Bet Francijā bez elektrības palikušas aptuveni 380 000 mājsaimniecības, galvenokārt Normandijā. Francijas ziemeļos piektdien tika slēgtas vairākas skolas, un iedzīvotāji tika brīdināti palikt iekštelpās. Milzīgi viļņi gāzās pāri ostu moliem rietumfrancijā, applūda ielas un tika slēgtas ostas, tostarp Diepa.
Tikmēr ziemeļvācijā vētra “Elli” izraisīja stipru snigšanu un vēju, kuras dēļ tika slēgtas skolas Hamburgā un Brēmenē, kā arī tika atcelti tālsatiksmes vilcienu maršruti. Vācijas meteoroloģijas dienests norādīja, ka vētra sestdien ir rimusies, bet spēcīga snigšana turpināsies līdz pirmdienai. Vētrains laiks ietekmē arī Krieviju, kur Maskavas reģionā tika atcelti aptuveni 300 lidojumi.
Lai gan vētra "Goretti" pamazām attālinās, tās nopietnās sekas — spēcīgs vējš, stiprs lietus, sniegs, elektroapgādes traucējumi un ievērojami postījumi — joprojām ir jūtamas visā Apvienotajā Karalistē un vairākos Eiropas reģionos. Spēcīgās vētras un vēji šonedēļ Eiropā izraisījuši satiksmes haosu, skolu slēgšanu un atstājuši simtiem tūkstošu cilvēku bez elektrības sala apstākļos. Laikapstākļu dēļ šonedēļ Eiropā gājuši bojā vismaz 15 cilvēki.