VIDEO. Miljonāra helikopters nogāžas Permas novada kūrortā - gandrīz slēpotājiem uz galvas
Trešdien Krievijas Permas novada kalnu slēpošanas kūrortā nogāzies miljonāra helikopters. Katastrofā gāja bojā abi lidaparātā esošie cilvēki, bet no slēpotājiem neviens necieta.
Частный вертолет разбился в Пермском крае— Холод (@holodmedia) January 7, 2026
Частный вертолет разбился на территории базы отдыха «Ашатли-парк», расположенной в Бардымском районе Пермского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
В результате падения погибли два человека, повреждений на земле нет.… pic.twitter.com/eTgJafwbFk
Helikopters “Robinson R44 Raven”, kurā atradās tā īpašnieks, vietējās transporta kompānijas “Tattranskom” dibinātājs un vadītājs Iljass Gimadutdinovs un viņa kompanjons, vairākas reizes zrmu lidoja virs kūrorta “Ašatli park” slēpotājiem, līdz aizķērās aiz slēpošanas trases trosēm un nogāzās.
Vietējos plašsaziņas līdzekļos norādīts, ka miljonārs bieži mēdza pilotēt savu helikopteru, ko bija iegādājies pirms sešiem gadiem, taču šis lidojums bijis nesankcionēts.