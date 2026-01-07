Pasaulē

VIDEO. Miljonāra helikopters nogāžas Permas novada kūrortā - gandrīz slēpotājiem uz galvas

Nils Zālmanis

Jauns.lv

Trešdien Krievijas Permas novada kalnu slēpošanas kūrortā nogāzies miljonāra helikopters. Katastrofā gāja bojā abi lidaparātā esošie cilvēki, bet no slēpotājiem neviens necieta.

Helikopters “Robinson R44 Raven”, kurā atradās tā īpašnieks, vietējās transporta kompānijas “Tattranskom” dibinātājs un vadītājs Iljass Gimadutdinovs un viņa kompanjons, vairākas reizes zrmu lidoja virs kūrorta “Ašatli park” slēpotājiem, līdz aizķērās aiz slēpošanas trases trosēm un nogāzās. 

Vietējos plašsaziņas līdzekļos norādīts, ka miljonārs bieži mēdza pilotēt savu helikopteru, ko bija iegādājies pirms sešiem gadiem, taču šis lidojums bijis nesankcionēts.

