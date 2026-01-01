Traģēdija prestižā slēpošanas kūrortā Šveicē: sprādzienā bārā desmitiem bojāgājušo
Prestižā slēpošanas kūrortā Šveicē Jaungada svinību laikā noticis sprādziens un ugunsgrēks bārā "Le Constellation", laupot dzīvību vairākiem cilvēkiem, apstiprinājusi policija.
Traģēdija notikusi ap plkst. 1.30 pēc vietējā laika (plkst. 2.30 pēc Latvijas laika). Sarunā ar raidorganizāciju BBC policijas pārstāvis atteicās nosaukt precīzu upuru skaitu, norādot: "Mēs vēl nevaram pateikt. Vairāki." Tuvākajā laikā tiek gaidīts plašāks policijas paziņojums.
Major fire at Le Constellation Bar and Lounge in Crans-Montana, Switzerland, during a New Year’s Eve celebration. #CransMontanaStrong #FireSafety #Trending #Valais #Switzerland #NewYear2026 pic.twitter.com/CP606YzR4u— Tyroneking (@Tyroneking36852) January 1, 2026
Lai gan oficiālais sprādziena iemesls joprojām tiek skaidrots, Šveices medijs "Blick" vēsta, ka nelaimi, iespējams, izraisījusi pirotehnikas lietošana koncerta laikā bāra telpās. Sociālajos tīklos izplatītajos, bet vēl nepārbaudītajos video redzamas liesmas ēkas iekšienē, kas filmētas no ielas puses.
Policija ir izveidojusi īpašu palīdzības tālruni cietušo ģimenēm.
Kransmontāna, kas atrodas Valē reģionā Šveices Alpos, ir iecienīts luksusa kūrorts, ko īpaši iecienījuši tūristi no Lielbritānijas. Kūrortā janvāra beigās plānots rīkot prestižās FIS Pasaules kausa sacensības kalnu slēpošanā.