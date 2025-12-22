Līdz 2031. gadam Somija cer rezervistu skaitu palielināt līdz vienam miljonam
Kara draudu apstākļos Somija palielinās rezervistu vecumu līdz 65 gadiem
Somija nākamgad palielinās maksimālo rezervistu vecumu no 60 līdz 65 gadiem, pirmdien paziņojusi valdība. Somijas aizsardzības ministrs Anti Hekenens norādīja, ka šī reforma, kas stāsies spēkā no 1. janvāra, piecu gadu laikā palielinās rezervistu skaitu par 125 000.
"2031. gadā Somijas rezervistu skaits sasniegs vienu miljonu," paziņoja Hekenens.
Somijai patlaban ir aptuveni 900 000 rezervistu, un valsts plānotais kara laika personāla apjoms ir 280 000 karavīru. Visiem Somijas vīriešiem militārais dienests ir obligāts no 18 gadu vecuma. Sievietes var izvēlēties, vai dienēt armijā.
Somija 2023. gada aprīlī iestājās NATO un 2023. gada decembrī slēdza robežu ar Krieviju, jo Maskava organizēja nelegālo imigrantu ieplūšanu centienos destabilizēt valsti.