Kremlis noraidījis trīspusējas sarunas ar ASV un Ukrainu
Kamēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņoja, ka ASV ir ierosinājušas rīkot miera sarunas kopā ar Ukrainas un Krievijas un, iespējams, arī Eiropas valstu pārstāvjiem, Kremlis noliedzis, ka šādas sarunas tiktu plānotas.
"Amerikas Savienotās Valstis teica, ka rīkos atsevišķu tikšanos ar Krievijas pārstāvjiem, un, cik es saprotu, viņi ierosināja šādu formātu: Ukraina, Amerika, "krievi" - un, tā kā tur ir arī Eiropas pārstāvji, tad, iespējams, arī Eiropa. Kāpēc es saku, iespējams? Tāpēc, ka būtu loģiski rīkot šādu kopīgu tikšanos," sacīja Zelenskis. Taču pēc tam viņš žurnālistiem atzina, ka "nav pārliecināts, ka no tā varētu rasties kaut kas jauns," un aicināja ASV pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu.
Krievijas diktatora Vladimira Putina ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs šodien paziņoja, ka "pašlaik neviens nav nopietni apspriedis šo iniciatīvu [par trīspusējām sarunām], un, cik man zināms, tā netiek gatavota". Ušakovs arī apgalvoja, ka viņš nav redzējis pārskatīto ASV priekšlikumu par kara izbeigšanu pēc sarunām starp ASV, Ukrainas un Eiropas komandām.