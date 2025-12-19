Francijā uz mūžu ieslodzīts "Dakters Nāve" Frederiks Pešjē, kurš nežēloja pat mazu bērnu
Bezansonas pilsētas tiesa Francijā piespriedusi mūža ieslodzījumu bijušajam anesteziologam Frederikam Pešjē par 30 pacientu tīšu indēšanu, paņemot 12 cilvēku dzīvības. Šādi noslēdzās četrus mēnešus ilgusī tiesas prāva vienā no skandalozākajām lietām Francijas medicīnas vēsturē.
Tiesa atzina pat pierādītu, ka 53 gadus vecais Pešjē savu upuru infūziju šķidrumos pievienojis tādas vielas kā kālija hlorīds vai adrenalīns, lai viņiem izraisītu sirdslēkmi vai asiņošanu un pēc tam operāciju zālē tēlotu viņu glābēju.
Prokuratūra apgalvoja, ka Pešjē šādi mēģināja arī diskreditēt savus kolēģus, pret kuriem viņš juta aizvainojumu, tādēļ viņš mēdza ierasties klīnikā agrāk par citiem, lai infūziju maisiņos ievadītu kaitīgās vielas. Vairumā operāciju viņš nebija galvenais anesteziologs, taču brīdī, kad situācija kļuva kritiska, viņš mēdza iesaistīties ar risinājumu, paziņoja prokuratūra. Tomēr 12 gadījumos viņš vai nu nespēja iejaukties vai tas notika par vēlu, un pacients nomira.
Viņa jaunākajam upurim, četrus gadus vecam bērnam, kurš tiesas dokumentos figurēja kā Tedijs, 2016. gadā parastas mandeļu operācijas laikā divreiz apstājās sirds, viņš divas dienas pavadīja komā. Par laimi, bērns izdzīvoja. Tagad 14 gadus vecais Tedijs atteicās personiski liecināt tiesā vai atrasties Pešjē tuvumā, tādēļ viņa vārdā paziņojumu tiesā nolasīja tēvs. “Es saprotu, ka tad, kad man bija tikai četri gadi, kāds mani un manu dzīvību izmantoja, lai radītu problēmas. Es rakstu 10 minūtes ilgāk nekā mani klases biedri. Es baidos, ka saindēšanas pēdas manī paliks visu dzīvi.”
Vecākajam upurim bija 89 gadi. Pirmais zināmais Pešjē pacienta saindēšanas gadījums notika 2008. gada 10. oktobrī, bet pēdējais — 2017. gada 20. janvārī.
Pirmo reizi Pešjē nonāca izmeklētāju redzes lokā 2017. gadā, kad radās aizdomas, ka iepriekšējos deviņus gadus viņš saindējis pacientus divās Bezansonas klīnikās. Trauksme tika sacelta, kad muguras operācijas laikā kāda sieviete pārcieta infarktu, un viņas infūziju maisiņā tika konstatēts pārmērīgs kālija hlorīda saturs. Turklāt izmeklētāji atklāja, ka Bezansonas privātajā “Saint-Vincent” klīnikā sirdslēkmes anestēzijas laikā notiek vairāk nekā sešas reizes biežāk nekā vidēji valstī. Vēl vairāk, ja citās klīnikās cēloni parasti izdevās noskaidrot, “Saint-Vincent” klīnikā tā bija mīkla. Aizdomas pret Pešjē pastiprināja fakts, ka tiklīdz viņš īsu brīdi strādāja citā klīnikā, tur pēkšņi pacientiem sāka bieži notikt sirdslēkmes, bet pēc atgriešanās “Saint-Vincent” klīnikā šī problēma kļuva atkal aktuāla. Kad 2017. gadā viņam aizliedza strādāt par anesteziologu, neparasti biežo sirdslēkmju lavīna izbeidzās.
Tiesas procesa laikā Pešjē savu vainu neatzina, taču pieļāva, ka daži viņa pacienti varētu būt saindēti.