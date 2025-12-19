Klusajā okeānā apšaudīti divi kuģi: ASV cīņā ar narkotikām bojāgājušo skaits turpina augt
ASV bruņotie spēki ceturtdien veica triecienus diviem narkotiku kontrabandistu kuģiem Klusajā okeānā, nogalinot piecus cilvēkus, ziņo ASV armija.
Kuģi atradās starptautiskajos ūdeņos. Trīs cilvēki tika nogalināti pirmajā kuģī un divi otrajā, atklāja armija.
ASV aizsardzības ministram Pītam Hegsetam pakļautie bruņotie spēki kopš septembra sākuma ir uzbrukuši narkotiku kontrabandistu kuģiem Karību jūrā un Klusā okeāna austrumos, nogalinot vismaz 104 cilvēkus.
Līdz ar šiem triecieniem ASV ir pastiprinājušas militāro klātbūtni Karību jūrā, ieskaitot pasaulē lielāko aviācijas bāzeskuģi un citus karakuģus. ASV prezidents Donalds Tramps uzstāj, ka mērķis ir apkarot narkotiku kontrabandu, bet Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro to uzskata par ieganstu režīma maiņai Karakasā.
Hegsets un Trampa administrācija tiek īpaši kritizēti par septembra sākumā notikušu incidentu, kad ASV spēki divreiz uzbruka vienam narkotiku kuģim, otrajā uzbrukumā nogalinot divus pirmajā uzbrukumā izdzīvojušos.
Hegsets uzstāj, ka pavēli veikt otro uzbrukumu devis nevis viņš, bet ASV admirālis Frenks Bredlijs.
Militāro spēku izmantošana narkotiku apkarošanas kampaņā un Trampa brīdinājumi par iespējamu sauszemes operāciju Venecuēlā ir aktualizējuši jautājumu, vai viņam būtu jālūdz Kongresa atļauja.
Pārstāvju palāta trešdien noraidīja divas demokrātu rezolūcijas, kuru mērķis bija apturēt triecienus un "karadarbību Venecuēlā vai pret Venecuēlu" bez Pārstāvju palātas atļaujas.