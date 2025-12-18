Zelenskis noraidījis ASV ierosināto Zaporižjas atomelektrostacijas dalīšanas plānu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norāda, ka ASV sākotnēji ierosinājušas dalīt kontroli pār Zaporižjas atomelektrostaciju (AES) trīs daļās, bet viņam šis šķitis netaisnīgs risinājums.
Zelenskis sacīja, ka Zaporižjas AES liktenis ir viens no neatrisinātajiem jautājumiem ASV vadītajos centienos izbeigt Krievijas uzsākto karu Ukrainā. "ASV piedāvāja, viņuprāt, kompromisu, ka stacijai kaut kādā veidā ir jāeksistē, jāstrādā un [tā] kaut kādās proporcijās jādala starp trim. Es viņiem teicu, (..) ka uzskatu to par netaisnīgu," atklāja Zelenskis. Krievi okupēja Zaporižjas AES 2022. gada pavasarī.
ANO Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) ģenerāldirektors Rafaels Grosi novembra beigās paziņoja, ka Zaporižjas AES būs nepieciešams īpašs statuss, ja tiks panākta vienošanās par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanu.
ASV ierosinātā miera plāna sākotnējā versijā, kurā bija 28 punkti, bija teikts, ka Zaporižjas AES darbības uzsākšanu uzraudzīs IAEA un saražotā elektroenerģija tiks sadalīta starp Krieviju un Ukrainu.