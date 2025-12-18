"Patria" un Vācija parakstījusi iepirkuma līgumus vairāk nekā divu miljardu eiro vērtībā
Somijas "Patria" un Vācija ceturtdien noslēgusi vairāk nekā divu miljardu eiro vērtus līgumus, kas paredz līdz 876 "Patria" 6x6 bruņumašīnu iegādi.
Bruņmašīnas paredzēts iegādāties četrās dažādās konfigurācijās, ieskaitot bruņutransportierus, kas aprīkoti ar "Patria NEMO" torņa mīnmetēju sistēmu un "Kongsberg RS4" tālvadības ieroču sistēmu.
Piegādes tiks sāktas 2026. gadā, savukārt pēc tām "Patria" nodrošinās tehnoloģiju pārneses procesus Vācijas industriālajiem partneriem FFG, JWT un KNDS, ar kuriem "Patria" parakstīja rūpnieciskās sadarbības līgumu 2024. gada sākumā. Pirmās pilnībā lokāli ražotās bruņumašīnas tiks piegādātas 2027. gadā, izveidojot un attīstot pilnu vietējās ražošanas jaudu, lai nodrošinātu potenciālās Bundesvēra nākotnes vajadzības.
Vācija pievienojās CAVS programmai 2023. gadā un patlaban ir sasniegusi piegādes fāzi. Vācijas vajadzībām pielāgotie risinājumi piedāvā jaunus elementus, ko varēs izmantot arī citi CAVS programmas dalībnieki.
Somijas Aizsardzības spēku vadītajā CAVS programmā patlaban ir septiņas dalībvalstis - Somija, Latvija, Zviedrija, Vācija, Dānija, Lielbritānija un Norvēģija, un transportlīdzekļi tiek izmantoti arī Ukrainā.
CAVS programmā 6x6 bruņumašīnu sistēmas izstrādi vada "Patria", kurai ir vairāk nekā 40 gadu pieredze mūsdienīga karaspēku aizsargājoša transporta un sistēmu integrācijas risinājumu izstrādē un nodrošināšanā. Lielākā daļa transportlīdzekļu piegādes tiek veiktas, izmantojot dalībvalstu vietējās rūpniecības iespējas, un katra jaunā dalībvalsts pastiprina piegādes ķēžu drošību visā programmas sadarbības sistēmā.
"Patria" ir saņēmusi pasūtījumus par teju 2000 "Patria" 6x6 transportlīdzekļiem un ir piegādājusi vairāk nekā 250 transportlīdzekļu. Programmā var piedalīties Eiropas valstis ar līdzīgām prasībām attiecībā uz aprīkojumu, vienojoties abām pusēm.