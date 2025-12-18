Abramovičs solīja nosūtīt Ukrainai 2,85 miljardus eiro, tomēr "solīts makā nekrīt". Nu viņam draud tiesvedība
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers aicinājis Krievijas oligarhu Romānu Abramoviču nekavējoties nodrošināt Ukrainas kara upuriem solītos miljardus, norādot, ka pretējā gadījumā viņam draud tiesvedība.
Abramovičs 2022. gadā solīja novirzīt Ukrainas atbalstam 2,5 miljardus sterliņu mārciņu [2.85 miljardus eiro], ko viņš guva, pārdodot futbola klubu "Chelsea FC", taču "solīts makā nekrīt". Šie līdzekļi joprojām stāv iesaldēti Lielbritānijas bankas kontā, jo pastāv domstarpības par to izmantošanu.
Lielbritānijas valdība uzstāj, ka nauda jānovirza humānajai palīdzībai Ukrainā, savukārt Abramovičs vēlas, lai tā tiktu izmantota “visiem kara upuriem”, tostarp arī Krievijas pilsoņiem. Lai gan oligarhs sankciju dēļ nevar piekļūt naudai, tā juridiski joprojām pieder viņam.
Uzrunājot parlamentu, Stārmers paziņoja, ka Abramovičam jāizpilda sevis dotais solījums un jānodrošina, lai visa summa nonāktu to cilvēku rīcībā, kuru dzīves izpostījis Krievijas vadoņa Vladimira Putina uzsāktais karš. Viņš uzsvēra, ka valdība ir gatava vērsties tiesā, ja līdzekļi netiks atbrīvoti. Arī ārlietu ministre Iveta Kūpere apstiprināja, ka tiesvedība ir iespējama, ja Abramovičs turpinās vilcināties.
Lielbritānijas Valsts kase norādīja, ka saskaņā ar izsniegto licenci nauda drīkst tikt izmantota tikai humāniem mērķiem Ukrainā un nekādā gadījumā nevar nākt par labu sankcionētām personām. Abramoviča pārstāvji no komentāriem atteikušies. Tikmēr zināms, ka oligarham ir dots 90 dienu termiņš, lai rīkotos, pirms Lielbritānija spers nākamos juridiskos soļus.