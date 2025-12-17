Lietuvas Seimā deputāti nobalso par kaķa tiesībām atlaist sabiedriskā medija vadītāju
Otrdien Lietuvas parlamentā izveidojusies bezprecedenta un kurioza situācija. Izskatot grozījumus likumā par Lietuvas Nacionālo radio un televīziju (LRT), deputāti negaidīti atbalstīja ironisku priekšlikumu, kas paredz, ka sabiedriskā medija ģenerāldirektora atstādināšanas procesā obligāti jāpiedalās deputātes Agnes Širinskienes kaķim.
Negaidīts pavērsiens balsojumā
Kā ziņo portāls Delfi.lt, lai gan sākotnēji priekšlikums tika iesniegts kā politisks joks jeb tā sauktais "trollings", Seima plenārsēdes balsojuma rezultāti izrādījās pavisam reāli. Par šo absurdo likuma papildinājumu nobalsoja 43 deputāti, pret bija 23, bet astoņi atturējās. Tā kā sēžu zālē tobrīd neatradās pilns deputātu sastāvs, ar 43 balsīm pietika, lai priekšlikums gūtu vairākumu un tiktu oficiāli iekļauts likumprojektā tā izskatīšanas stadijā.
Šāds iznākums pārsteidza pat pašus priekšlikuma autorus un izraisīja plašu rezonansi gan parlamenta kuluāros, gan sociālajos tīklos, padarot likumdošanas procesu par publiskas uzjautrināšanās objektu.
Kaķis Nuodėgulis kā drošības garants
Konkrēto priekšlikumu iesniedza opozīcijā esošās partijas "Tēvzemes savienība-Lietuvas kristīgie demokrāti" (TS-LKD) deputāte Dalia Asanavičiūte. Grozījums paredz papildināt likumu ar normu, ka lēmumu par LRT ģenerāldirektora atbrīvošanu no amata LRT padome ir tiesīga pieņemt tikai tādā gadījumā, ja sēdē piedalās partijas "Nemuno aušra" deputātes Agnes Širinskienes kaķis vārdā Nuodėgulis (tulkojumā – "Ogles gabals").
Līdz ar veiksmīgo balsojumu šī norma šobrīd juridiski ir kļuvusi par daļu no likumprojekta, radot situāciju, kurā mājdzīvniekam tiek piešķirta izšķiroša loma valsts medija pārvaldībā.
Politisks protests pret medija politizāciju
Lai gan no malas situācija izskatās pēc vienkāršas ākstīšanās, tai ir nopietns politiskais fons. Valdošā koalīcija bija virzījusi likuma grozījumus, kas ievērojami atvieglotu LRT ģenerāldirektora atstādināšanu, samazinot nepieciešamo balsu skaitu padomē. Opozīcija, tostarp konservatīvie, šādu ieceri asi kritizēja, uzskatot to par mēģinājumu politizēt sabiedrisko mediju un padarīt tā vadību atkarīgu no politiķu labvēlības.
Lai uzskatāmi demonstrētu oponentu piedāvāto grozījumu absurdumu, konservatīvie izvēlējās iesniegt tikpat absurdu pretpriekšlikumu par kaķa iesaisti, cerot tādējādi pievērst sabiedrības uzmanību notiekošajam. Deputāti nebija plānojuši, ka šis ironiskais protests tiks reāli apstiprināts.
Turpmākā likuma virzība
Pēc balsojuma pati Agne Širinskiene sociālajos tīklos ar ironiju atzīmēja, ka viņas kaķis nu ir kļuvis par "konstitucionālu institūciju". Tomēr tagad Seimam nāksies meklēt juridisku risinājumu, lai kļūdu labotu. Tā kā likumprojekts ar iekļauto "kaķa klauzulu" nevar stāties spēkā, visticamāk, nākamajos lasījumos vai pirms galīgās pieņemšanas šī norma tiks izņemta, taču notikušais jau ir iegājis Lietuvas parlamentārisma vēsturē kā viens no spilgtākajiem kurioziem.