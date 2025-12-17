Tramps liedz ASV iebraukt palestīniešiem un vēl septiņu valstu pilsoņiem
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paplašināja ASV iebraukšanas aizliegumu, attiecinot to uz vēl septiņu valstu, tostarp Sīrijas, pilsoņiem un Palestīnas pašpārvaldes pasu turētājiem.
Tramps, kurš ilgi centies ierobežot imigrāciju, pieņēma šo lēmumu, lai aizliegtu iebraukt ārzemniekiem, kas "grasās apdraudēt" amerikāņus, paziņoja Baltā nama administrācija.
Prezidents arī grib novērst tādu ārzemnieku ierašanos valstī, kas "grautu vai destabilizētu tās kultūru, valdību, institūcijas vai dibināšanas principus", teikts Baltā nama paziņojumā.
Pirms dažām dienām divi ASV karavīri un viens civilists tika nogalināti Sīrijā, kuru Tramps ir mēģinājis starptautiski reabilitēt kopš prezidenta Bašara al Asada režīma gāšanas.
Sīrijas varas iestādes paziņoja, ka uzbrukuma vaininieks bija drošības spēku loceklis, kuru būtu vajadzējis atlaist viņa "ekstrēmistisko islāmistu ideju" dēļ.
Trampa administrācija jau bija neoficiāli aizliegusi iebraukt Palestīnas pašpārvaldes pasu turētājiem, solidarizējoties ar Izraēlu pret Palestīnas valsts atzīšanu.
Pilnīgam iebraukšanas aizliegumam tika pakļauti ne tikai Sīrijas, bet arī Burkinafaso, Dienvidsudānas, Laosas, Mali, Nigēras un Sjerraleones pilsoņi.
Pilnīgs iebraukšanas aizliegums jau pirms tam tika noteikts Afganistānas, Čadas, Ekvatoriālās Gvinejas, Eritrejas, Haiti, Irānas, Jemenas, Kongo Republikas, Lībijas, Mjanmas, Somālijas un Sudānas pilsoņiem.
Baltais nams paziņoja, ka Tramps arī nosaka daļēju iebraukšanas aizliegumu vairāku valstu pilsoņiem. Šīs valstis ir Angola, Antigva un Barbuda, Benina, Dominika, Gabona, Gambija, Kotdivuāra, Malāvi, Mauritānija, Nigērija, Senegāla, Tanzānija, Tonga, Zambija un Zimbabve.