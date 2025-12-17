27 gadus vecā poliete pazuda pa ceļam uz mājām: Anglijā atrisināta 19 gadus sena mistērija
Cilvēka mirstīgās atliekas, kas atrastas pirms diviem mēnešiem, pieder mātei, kura gandrīz pirms 20 gadiem pazuda bez vēsts, apstiprinājusi policija.
27 gadus vecā Polijas pilsone Malgorzata Vņučeka pazuda 2006. gada maijā. Viņa pēdējo reizi redzēta braucam mājās ar autobusu no darba uzņēmumā "Peter Jackson Logistics" Lesterā.
Vņučeka dzīvoja pilsētā kopā ar vīru un meitu, kura tajā laikā bija trīs gadus veca, vēsta "Daily Mail".
Oktobrī speciālisti, kas izmeklēja sievietes pazušanu, atklāja mirstīgās atliekas krūmājā netālu no vietas, kur viņa tika redzēta pēdējo reizi – pie Lesteras pilsētas stadiona.
Policija atsāka meklēšanas darbus 30. septembrī pēc "ierosinājuma no Polijas kolēģiem". Otrdien policija paziņoja, ka tiesu medicīniskie izmeklējuma testi apstiprinājuši – atrastās mirstīgās atliekas pieder Vņučekai.
Vecākā izmeklētāja, detektīve Dženija Grīnveja, sacīja: "Pirmkārt un galvenokārt, vēlos izteikt visdziļāko līdzjūtību Malgorzatas ģimenei. Lai gan šīs ziņas noslēdz gandrīz 20 gadus ilgušo nenoteiktību un neziņu par to, kur atrodas Malgorzata, es zinu, ka tas neizbeigs viņu sēras vai nesniegs pilnīgu mierinājumu.
Izmeklēšana par Malgorzatas nāvi joprojām ir aktīva un turpinās. Mēs uzturam kontaktus ar kolēģiem Polijā – kuriem vēlos pateikties par viņu pastāvīgo atbalstu – un turpinām sadarboties ar viņiem, kamēr izmeklēšana par to, kas notika ar Malgorzatu, progresē.
Nav nekad par vēlu palīdzēt, un es vēlreiz aicinu ikvienu, kas var sniegt informāciju, sazināties ar mums."
Lesteras policijas pārstāvis sacīja, ka tagad tiek sagatavots fails koroneram.
Viņš piebilda: "Policijas darbinieki joprojām uztur kontaktus ar sievietes ģimeni un turpina sniegt viņiem atbalstu. Viņi ir lūguši cienīt viņu privātumu, kamēr izmeklēšana turpinās."
Malgorzata, kurai pazušanas laikā bija trīs gadus veca meita Ola, pēdējo reizi tika redzēta, braucot ar autobusu pēc darba maiņas loģistikas uzņēmumā 2006. gada 31. maijā.
Divas dienas iepriekš Malgorzata nosūtīja īsziņu savai ģimenei, kas bija pēdējais kontakts ar viņu.
Nākamajā mēnesī viņas vecāki Polijā ziņoja par viņas pazušanu, jo nespēja sazināties ar Malgorzatu.
Malgorzata dzīvoja kopā ar Olu un vīru Lesteras pēc ierašanās Anglijā 2005. gada jūlijā.
Ģimene 2016. gadā, desmit gadus pēc viņas pazušanas, kopā ar izmeklētājiem aicināja sniegt jebkādu informāciju.
Šajā izmeklēšanas posmā Mančestras reģionā tika aizturēts 39 gadus vecs vīrietis aizdomās par palīdzību nozieguma izdarīšanā un tiesas procesa viltošanā, taču vēlāk atbrīvots bez turpmākām darbībām.