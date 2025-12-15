Lielbritānijas ārējās izlūkošanas dienesta MI6 direktore Bleiza Metreveli.
"Draudi, kas izriet no Krievijas, ir nopietni!" Savā pirmajā publiskajā uzrunā brīdina britu izlūkdienesta vadītāja
Krievija eksportē haosu un turpinās to darīt, līdz Krievijas diktators Vladimirs Putins tiks apturēts, pirmdien savā pirmajā publiskajā uzrunā jaunajā amatā sacīja Lielbritānijas ārējās izlūkošanas dienesta MI6 direktore Bleiza Metreveli.
"Draudi, kas izriet no Krievijas, ir nopietni," brīdināja izlūkdienesta vadītāja.
Viņa īpašu uzmanību vērsa hibrīdkaram, kas ietver kiberuzbrukumus un dronu palaišanu kritiskās infrastruktūras tuvumā, par ko aizdomās tiek turēti Krievijas aģenti.
Tie ir "akūti agresīvās, ekspansionistiskās un revizionistiskās Krievijas draudi", sacīja MI6 direktore.
"Haosa eksports nav misēklis Krievijas pieejā starptautiskajai iesaistei, bet gan tās iezīme, un mums jābūt gataviem, ka tas turpināsies, līdz Putins būs spiests mainīt savus aprēķinus," klāstīja Metreveli.