Ukraiņu uzticības topā Rinkēvičs apsteidz pasaules līderus un ieņem 2. vietu
Jaunākā socioloģiskā aptauja liecina, ka Ukrainas sabiedrības acīs Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs ir kļuvis par vienu no visuzticamākajiem pasaules līderiem, apsteidzot gan Francijas un Vācijas vadītājus, gan ilggadējos sabiedrotos no ASV un Polijas.
Kijivas pētījumu centra "Jaunā Eiropa" (New Europe Center) veiktā aptauja "Ārpolitika un drošība: Ukrainas sabiedrības noskaņojums 2025. gadā" iezīmē būtiskas izmaiņas ukraiņu uztverē – pieaug vilšanās okeāna viņa krasta partneros, kamēr Eiropas, un īpaši Baltijas valstu, loma tiek novērtēta arvien augstāk.
Rinkēvičs – uzticības līderu smailē
Aptaujas dati rāda, ka Ukrainas sabiedrība visaugstāk vērtē tos līderus, kuru valstis demonstrē nelokāmu un ātru atbalstu. Uzticības reitinga augšgalā situācija ir šāda:
Kīrs Stārmers (Lielbritānijas premjers) – 76,1%
Edgars Rinkēvičs (Latvijas prezidents) – 73,5%
Emanuels Makrons (Francijas prezidents) – 73,4%
Latvijas prezidents ir apsteidzis tādus smagsvarus kā Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu (72,7%) un Eiropas Komisijas prezidenti Urzulu fon der Leienu (72,4%).
Zīmīgi, ka uzticība tradicionālajiem līderiem ir dramatiski kritusies. Polijas prezidenta Andžeja Dudas reitings krities par 20%, noslīdot līdz 44%, bet vislielākā vilšanās ir ASV prezidentā – viņam uzticas vairs tikai 24,4% ukraiņu (kritums par 20,2%).
Vilšanās ASV un cerība uz Eiropu
Pētījums skaidri iezīmē ģeopolitisko noskaņojuma maiņu 2025. gadā. Saistībā ar politiskajām pārmaiņām Vašingtonā un kavēšanos ar militāro palīdzību:
65,3% ukraiņu uzskata, ka ASV nedara pietiekami, lai Ukraina uzvarētu.
Turpretī Eiropas valstu (tostarp Baltijas valstu, Lielbritānijas) atbalstu kā pietiekamu vērtē 57,3%.
Ukraiņi arvien vairāk paļaujas uz Eiropu, nevis Ameriku, uzskatot, ka tieši Eiropas valstis pašlaik ir galvenais drošības balsts.
Citas pārsteidzošas atziņas
Aptauja atklāj arī citus faktus, kas varētu būt interesanti Latvijas lasītājam, vērojot kaimiņvalsts sabiedrības noskaņojumu kara apstākļos:
Savas kodolprogrammas atjaunošana: Vilšanās ārējās drošības garantijās ir tik liela, ka 31,1% respondentu uzskata: labākā drošības garantija būtu, ja Ukraina atjaunotu savu kodolieroču arsenālu. Tas tiek vērtēts augstāk nekā divpusējas drošības garantijas ar ASV.
"Nē" iesaldētam konfliktam: 86,7% ukraiņu ir pārliecināti – ja karadarbība tiks "iesaldēta" pašreizējās līnijās, Krievija pēc īsas pauzes uzbruks atkal.
Gatavi paciest grūtības dalībai ES: Atbalsts iestājai Eiropas Savienībā ir rekordaugsts (85,5%). Vairums iedzīvotāju norāda, ka ir gatavi paciest cenu kāpumu un birokrātiju, lai tikai kļūtu par daļu no Eiropas ģimenes.
Sarkanās līnijas: Sabiedrība kategoriski noraida iespēju miera vārdā samazināt armiju (pret 83,3%) vai atzīt okupētās teritorijas par Krievijas daļu (pret 84,5%).