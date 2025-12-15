Nogalināto sievu sasmalcināja blenderī: "Mis Šveice" finālistes Kristīnas Joksimovičas vīrs apsūdzēts slepkavībā
Bijušās skaistumkonkursa “Mis Šveice” finālistes Kristīnas Joksimovičas vīrs ir apsūdzēts savas sievas slepkavībā. Šveices sabiedrību satrieca ne vien pati sievietes slepkavība, bet arī tas, kas tika izdarīts ar viņas līķi.
Divu bērnu mammas, 38 gadus vecās Kristīnas Joksimovičas ķermeņa daļas tika atrastas 2024. gada 13. februārī viņas mājā Biningemā. Autopsijā tika noskaidrots, ka pēc nožņaugšanas slepkava upures ķermeni sadalīja ar zāģi un dārza šķērēm, bet atsevišķas daļas sasmalcināja rūpnieciskajā blenderī un pēc tam izšķīdināja ar ķimikālijām. Pirms torsa sasmalcināšanas viņš izņēmis sievietes dzemdi. Policija vēlāk atrada šo blenderi, kurā vēl bija ādas, audu un kaulu fragmenti.
Joksimovičas vecāki sāka satraukties par meitas atrašanās vietu, kad viņiem piezvanīja no bērnudārza un paziņoja, ka viņa nav ieradusies pēc savām divām meitām. Mediji vēsta, ka viņas tēvs atradis savas meitas ķermeņa daļas, kad pārmeklēja ģimenes māju.
Joksimovičas 43 gadus vecais vīrietis, kurš saskaņā ar likumu par privātuma aizsardzību Šveices medijos ir norādīts tikai kā Tomass, sākotnēji apgalvoja, ka savu sievu atrada jau mirušu un sadalītu, pēc tam atzinās slepkavībā, taču stāstīja, ka tā bijusi pašaizsardzība, jo sieva esot uzbrukusi viņam ar nazi. Tomēr autopsijā konstatēts, ka sieviete bija nožņaugta. Izmeklētāji norādījuši, ka aizdomās turamais esot demonstrējis “ārkārtīgi augstu noziedzīgas enerģijas līmeni, empātijas trūkumu un aukstasinību”.
Kristīna Joksimoviča bija 2007. gada “Mis Šveice” fināliste, vēlāk viņa kļuva par modeļu treneri. Pāris apprecējās 2017. gadā. Bāzeles lauku kantona prokuratūra paziņojusi, ka vīrietis mēdza kļūt vardarbīgs.
Kaut gan Tomass sievas slepkavībā atzinās jau pērn, oficiāla apsūdzība slepkavībā un līķa apgānīšanā izvirzīta tikai 10. decembrī, kad prokuratūra pabeidza izmeklēšanu. Tiesas datums vēl nav noteikts.