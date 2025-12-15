Plūdos Marokā 37 bojāgājušie.
Pasaulē
Šodien 16:07
Plūdos Marokā 37 bojāgājušie
Marokā Atlantijas okeāna piekrastē plūdos, kas izraisījās pēc spēcīgajām lietusgāzēm, dzīvību zaudējuši vismaz 37 cilvēki, vēsta ziņu aģentūra MAP.
Plūdos Safi provincē, Marokas rietumos, ievainoti vēl 14 cilvēki, ziņo aģentūra.
Desmitiem cilvēku sniegta medicīniskā palīdzība slimnīcās.
Provinces galvaspilsētas Safi vecpilsētā, kas atrodas pie Atlantijas okeāna, uz laiku applūda desmitiem ēku un veikalu.
Plūdu dēļ uz trim dienām pārtrauktas mācības skolās.