Čīles prezidenta vēlēšanās uzvarējis konservatīvo līderis Hosē Antonio Kasts
Ar pārliecinošu balsu vairākumu Čīles prezidenta vēlēšanās uzvarējis konservatīvās Republikāņu partijas līderis Hosē Antonio Kasts.
Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc gandrīz visu biļetenu saskaitīšanas, Kasts vēlēšanu otrajā kārtā ieguvis 58,2% balsu, kamēr par komunistu kandidāti Žaneti Haru, ko atbalstīja plaša kreiso partiju koalīcija, balsojuši 41,8% čīliešu. Hara jau atzinusi savu sakāvi un apsveikusi Kastu ar uzvaru.
Kasts savā kampaņā apsolījis izraidīt vairāk nekā 300 000 nelegālo imigrantu, slēgt Čīles ziemeļu robežu, ar stingru roku apkarot noziedzību, kas sasniegusi rekordaugstu līmeni, un atdzīvināt stagnējošo ekonomiku.
Uzrunājot savus atbalstītājus, vēlēšanu uzvarētājs paziņoja, ka Čīle vēlas pārmaiņas, un apsolīja atjaunot cieņu pret likumu. Vienlaikus Kasts apsolīja vadīt valsti visu čīliešu labā un ieklausīties savos oponentos.
Čīle, kas savulaik bija viena no drošākajām Latīņamerikas valstīm, smagi cietusi no Covid-19 pandēmijas, sociālajiem nemieriem un ārvalstu organizētās noziedzības bandu invāzijas.
Kāda Kasta atbalstītāja Santjago ielās aģentūrai AFP pauda cerību, ka kārtības uzturēšanā pilsētās tiks iesaistīta armija, visi narkotiku kontrabandisti tiks ieslodzīti un ikviens, kas noziedzīgā nolūkā ieradies Čīlē, tiks izraidīts.
59 gadus vecajam Kastam šī bija jau trešā reize, kad viņš kandidēja prezidenta vēlēšanās, taču abi viņa iepriekšējie mēģinājumi bija neveiksmīgi.
Šis ir kārtējais labējo panākums Latīņamerikā pēc uzvarām, ko tie guvuši vēlēšanās Argentīnā, Bolīvijā, Ekvadorā, Hondurasā un Salvadorā. Kastu ar uzvaru jau apsveicis ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Argentīnas prezidents Havjers Milejs.
Lai gan daudzi čīlieši nepiekrīt Kasta galēji konservatīvajiem uzskatiem daudzos sociālajos jautājumos, piemēram, jautājumā par abortu aizliegšanu, sabiedrībai ir līdz kaklam augstais noziedzības līmenis un lēnā ekonomikas izaugsme, ko nācies piedzīvot četros gados, kamēr pie varas atradušies kreisie.
Tāpēc viņi, neskatoties uz saviem iebildumiem, tomēr balsojuši par Kastu. Aptaujas liecina, ka 60% čīliešu uzskata, ka galvenā problēma valstī ir drošība, jo pēdējo gadu laikā krasi audzis vardarbīgo noziegumu skaits, ko pastrādājušas venecuēliešu, peruāņu, kolumbiešu un ekvadoriešu bandas.