Leipcigas zooloģiskajā dārzā putnu gripas uzliesmojuma dēļ likvidēti visi pelikāni
Leipcigas zooloģiskais dārzs Vācijā bijis spiests likvidēt visus savā kolekcijā esošos pelikānus pēc tam, kad iestādē konstatēts putnu gripas uzliesmojums, paziņojusi zoodārza vadība.
Sākotnēji no vīrusa nomira viens pelikāns, bet vēlāk saslima vēl viens putns. Lai pasargātu pārējos zoodārza iemītniekus un nepieļautu epidēmijas izplatīšanos, veterinārais dienests izdeva rīkojumu likvidēt atlikušos pelikānus.
Zooloģiskā dārza administrācija norāda, ka šis solis sperts, lai izslēgtu tālāku infekcijas izplatības risku. Līdz šīs nedēļas vidum tika veiktas pārbaudes 350 citiem dzīvniekiem, un visi saņemtie testa rezultāti ir bijuši negatīvi.
"Pēdējās nedēļas notikumi parāda, cik mānīgs un bīstams ir šis vīruss," atzina zooloģiskā dārza direktors Jergs Junholds. "Pelikānu zaudējums ir sāpīgs, taču šis lēmums bija nepieciešams. Mēs turpināsim darīt visu iespējamo, lai aizsargātu pārējos dzīvniekus."
Reaģējot uz notikušo, dzīvnieku tiesību aizsardzības organizācija PETA nākusi klajā ar paziņojumu, aicinot zooloģisko dārzu neiegādāties jaunus putnus likvidēto vietā un pilnībā pārtraukt to turēšanu nebrīvē.