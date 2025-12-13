Demokrātu publicētie Epstīna foto
Demokrāti, kuri vada Pārraudzības komiteju Pārstāvju palātā, piektdien publicēja 19 fotoattēlus un vēlāk vēl 70 fotogrāfiju, kas tika atrastas bēdīgi ...
FOTO: Bils Klintons, Donalds Tramps, Vudijs Allens - demokrātu foto, kas atrasti pedofila Epstīna īpašumā, liek uzdot jautājumus
Demokrāti, kuri vada Pārraudzības komiteju Pārstāvju palātā, piektdien publicēja 19 fotoattēlus un vēlāk vēl 70 fotogrāfiju, kas tika atrastas bēdīgi slavenā pedofila Džefrija Epstīna īpašumos. Tajos redzamas vairākas ietekmīgas personas, tai skaitā ASV prezidenti Donalds Tramps un Bils Klintons, Lielbritānijas monarhs princis Endrū un citi.
Vienā no publiskotajiem attēliem Tramps redzams kopā ar sešām sievietēm, kurām ap kaklu ir ziedu vītnes. Citā redzami prezervatīvi, uz kura attēlota Trampa seja un uzraksts “I’m HUUUUGE!” [“Es esmu ļooti liels!”]. Vēl kādā attēlā redzams 2016. gada Trampa prezidentūras kampaņas izpilddirektors Stīvs Banons, kurš attēlā pozē blakus Epstīnam.
Kādā foto redzams Lielbritānijas princis Endrū, kuram Epstīna skandāla dēļ atņemts karaliskais tituls. Bet citā foto manāms tehnoloģiju magnāts Bils Geits, bijušais Hārvardas prezidents lārijs Samers un advokāts Alans Dershovics. Viena fotogrāfija Epstīns redzams vannas istabā, bet citā - manāms viņa sejas tuvplāns. Nav skaidrs kur, vai kad minētās fotogrāfijas ir uzņemtas, vai kurš tās uzņēmis.
Baltā nama pārstāve Abigaila Džeksona paziņojumā norādīja, ka Pārstāvju palātas Demokrāti "selektīvi publiskojuši fotogrāfijas, kurās veikti rediģējumi, lai radītu nepatiesu ainu". “Demokrātu viltus apvainojumi, kas vērsti pret prezidentu Trampu ir vairākkārt atspēkoti, un Trampa administrācija ir darījusi vairāk Epstīna upuru labā nekā Demokrāti,” sacīja Džeksona.
Tikmēr Pārstāvju palātas Pārraudzības komitejas vadošais demokrāts Roberts Garsija reportieriem sacīja, ka publicētās fotogrāfijas ir “nozīmīgas” un norādīja, ka demokrāti paneļa ietvaros ir pārskatījuši tikai aptuveni ceturtdaļu no 95 000 fotogrāfijām, kas viņiem nodotas. “Es domāju, ka viss, ko mēs publicējam, ir nozīmīgs. Cilvēki paši var izdarīt secinājumus par to, ko viņi redz šajās fotogrāfijās. Mēs to darām, lai radītu caurskatāmību,” sacīja Garsija.
“Šīs satraucošās fotogrāfijas rada vēl vairāk jautājumu par Epstīnu un viņa attiecībām ar dažiem no pasaulē visietekmīgākajiem vīriešiem. Mēs tās neaizmirsīsim, līdz amerikāņu tautai tiks sniegta patiesība. Tieslietu departamentam jāpublicē visi faili, TAGAD,” viņš sacīja.
Medijs: Tramps kopīgi pavadījis laiku ar Džufri
Klintons nekad nav apsūdzēts par jebkādām pārkāpumiem, kas saistīti ar Epstīnu, un viņa pārstāvis vairākkārt medijiem sacījis, ka viņš pārtrauca komunikāciju ar Epstīnu 2019. gadā, turklāt iepriekš nebija informēts par viņa noziegumiem. Bila Geitsa pārstāvis vairākkārt noliedzis, ka Epstīns jebkad būtu strādājis pie viņa. Tāpat Geitss 2021. gadā sacīja, ka nožēlo tikšanos ar Epstīnu: “Bija liela kļūda pavadīt laiku kopā ar viņu .”
Savukārt, Trampa saites ar Epstīnu ir labi zināmas. Abi reiz piederēja pie vienādām sabiedriskām aprindām Manhetenā un Palmbīčā. Tomēr jāuzsver, ka Tramps nav apsūdzēts nekādā kriminālnoziegumā, un viņš un viņa komanda iepriekš ir nodēvējuši Epstīnu par “dīvaini”, kuru Tramps izraidīja no sava kluba.
Komitejas nesen publicētajos e‑pastos Epstīns apgalvoja, ka Tramps “pavadīja stundas” kopā ar vienu no Epstīna viszināmākajām apsūdzētājām - šogad negaidīti mirušo Virdžīniju Džufri. Epstīns arī kādā e‑pastā norādījis, ka Tramps “zināja par meitenēm”. Tramps un Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita šos e-pastus nodēvējuši par “viltus ziņām”, sakot, ka e‑pasti “nepierāda nekādus pārkāpumus, izņemot faktu, ka prezidents Tramps nav darījis neko nepareizu.”