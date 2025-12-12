Ukrainā krituši vismaz 155 368 Krievijas karavīri, trešdaļa no tiem - brīvprātīgie
Britu sabiedriskās raidorganizācijas BBC krievu redakcijas un neatkarīgā tīmekļa izdevuma "Mediazona" žurnālisti sadarbībā ar brīvprātīgo komandu noskaidrojuši vismaz 155 368 Ukrainā kritušo Krievijas karavīru vārdus.
Pēdējo divu nedēļu laikā sarakstam pievienoti 3226 kritušo vārdi.
Trešdaļa no kritušajiem, kā vārdus izdevies fiksēt, ir brīvprātīgie. Vēl pirms gada brīvprātīgie bija tikai 15% no kopējā kritušo skaita. No kritušajiem brīvprātīgajiem 44% bijuši vecumā no 45 līdz 55 gadiem.
Starp visiem Ukrainā likvidētajiem iebrucējiem vidējais vecums ir 38 gadi.
Patiesie krievu zaudējumi ir ievērojami lielāki nekā tie, ko izdodas noskaidrot, izmantojot atklātos avotus. Saskaņā ar žurnālistu aplēsēm iebrucēji kaujās zaudējuši 239 000 līdz 345 260 kritušo.
Saskaņā ar Ukrainas ģenerālštāba datiem kopš atkārtotā iebrukuma sākuma krievu zaudējumi līdz piektdienai bija sasnieguši 1 186 480 kritušos un ievainotos.
Kopš Krievija atkārtotā iebrukuma sākuma "Mediazona" un BBC krievu redakcijas žurnālisti ar brīvprātīgo komandas palīdzību veic Ukrainā kritušo krievu karavīru uzskaiti, izmantojot tādus atklātos avotus kā sēru vēstis valdības un mediju tīmekļa vietnēs vai sociālajās saziņas vietnēs, kā arī apbedījumu fotogrāfijas. Šajā uzskaitē nav ņemti vērā tā dēvēto Doņeckas un Luganskas tautas republiku militāro formējumu zaudējumi.