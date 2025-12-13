Pasaules apceļošana 5 gadu garumā beidzas ar "realitātes pļauku", kādu pāris negaidīja
Daudzu mēnešu ilgi ceļojumi pa pasauli kļūst par tendenci mūsdienu pasaulē, kur daudzas profesijas ļauj strādāt attālināti no jebkuras vietas uz planētas. Ar saprātīgu plānošanu tas patiešām ir labs veids, kā redzēt pasauli, taču jābūt gatavam arī noteiktām grūtībām.
Izdevuma "Business Insider" lappusēs par savu piecu gadu ceļošanas pieredzi pastāstīja amerikāņu tūriste vārdā Tokara Besta.
Sievietei jau bija liela ceļošanas pieredze kopā ar vīru, taču vasaras atvaļinājumu tam bija par maz. Tāpēc viņa aizgāja no darba un kopā ar vīru, kurš var strādāt attālināti, devās ceļot. Sākotnēji tika plānots, ka viņi ceļos veselu gadu, taču viss izvērtās nedaudz citādi.
Sieviete atzīmēja, ka pieņemt šādu lēmumu patiesībā nebija grūti, jo viņi ar vīru vēl nebija iegādājušies savu mājokli un nebija paspējuši radīt bērnus, tāpēc nebija cieši piesaistīti vienai vietai.
Ilgam ceļojumam pārim bija izdevies sakrāt diezgan ievērojamu naudas summu — vairāk nekā 40 000 dolāru. Sākumā viņi izceļoja Centrālo un Austrumeiropu, pēc tam devās uz Dienvidaustrumāziju, bet vēlāk — uz Rietumeiropas valstīm.
Pēc Tokaras teiktā, pēc gada nepārtrauktu ceļojumu viņu bankas konts bija tālu no "tukšs", jo vīrs strādāja attālināti, turklāt viņi papildus pelnīja ar savu ceļojumu blogu. Tāpēc pāris nolēma turpināt savu pasaules apceļošanu.
Atgriezties Amerikā viņi nolēma vēl pēc pusgada, kad sieviete palika stāvoklī. Bet jau pēc bērna piedzimšanas pāris sāka ceļot pašu mājās — arī ASV ir diezgan daudz interesantu galamērķu tūrismam.
Kopumā pāris ar pārtraukumiem ceļoja pa pasauli un vēlāk pa ASV štatiem piecus gadus. Tomēr atgriezties pie ierastā dzīves ritma, kad katru dienu jāiet uz darbu, izrādījās nebūt ne viegli.
"Jau pusotru gadu es meklēju jēdzīgu pilnas slodzes darbu, un tas ir bijis īpaši sarežģīti mūsdienu konkurētspējīgajā darba tirgū," viņa atzinās.
Sieviete norādīja, ka viņa nenožēlo impulsīvo lēmumu doties ilgstošos ceļojumos. Taču atzina, ka droši vien labāk šādus ceļojumus ierobežot līdz maksimums vienam gadam.