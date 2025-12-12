Krievija aizmuguriski piespriež ilgus cietumsodus Starptautiskās krimināltiesas vadībai, atriebjoties par Putina aresta orderi
Maskavas tiesa aizmuguriski piespriedusi ilgus cietumsodus deviņiem Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) pārstāvjiem, atriebjoties par šīs tiesas savulaik izdoto Krievijas diktatora Vladimira Putina aresta orderi.
SKT prokuroram Karimam Hanam piespriests 15 gadu ieslodzījums par to, ka viņš pieprasījis “Krievijas pilsoņu absolūti nelikumīgos aresta orderus”. Pirmie deviņi gadi viņam būs jāsēž cietumā, bet atlikušais laiks stingra režīma kolonijā. No trīsarpus līdz 15 gadu ieslodzījums piespriests vēl astoņiem SKT darbiniekiem — Krievijas “tiesībsargu” nežēlastībā kritusi tiesas prezidente Tomoko Akane un viņas priekštecis Pjotrs Jozefs Hofmaņskis, pirmais viceprezidents Rosario Salvatore Aitala, otrā viceprezidente Reine Alapini-Gansu un vēl četras personas. Visi izsludināti starptautiskajā meklēšanā.
SKT 2023. gada 17.martā izdeva Putina un bērnu ombudsmenes Marijas Ļvovas-Belovas aresta orderus, apsūdzot viņus bērnu deportācijā no Ukrainas. SKT, balstoties starptautisko tiesību normās, ukraiņu bērnu izvešanu no okupētajām teritorijām uzskata par kara noziegumu. Krievija uz to atbildēja, izsludinot meklēšanā pašus SKT tiesnešus, bet odiozais eksprezidents Dmitrijs Medvedevs draudējis nogalināt visus SKT tiesnešus, ja kāda valsts uzdrīkstēsies arestēt Putinu.