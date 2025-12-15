Šī Eiropas galvaspilsēta atzīta par pasaulē ērtāko dzīvošanai
Jaunajā globālajā reitingā uzreiz 38 Eiropas pilsētas iekļuva 50 ērtāko pilsētu topā, un par labāko atzīta Šveices galvaspilsēta Berne.
Veidojot 2025.-2026. gada reitingu, "ECA International" analizēja 275 pilsētas pēc vairākiem rādītājiem: infrastruktūras stāvokļa, gaisa tīrības, pieejamības veselības aprūpei, personīgās drošības, politiskās stabilitātes, sociālo saišu esamības, atpūtas iespējām, dzīvesvietas un komunālo pakalpojumu stāvokļa, kā arī klimata, raksta "TimeOut"
Rezultāts bija skaidrs: Eiropa ieņēma visas 10 pirmās vietas, bet uzvarētāja titulu ieguva Šveices Berne. "Šāds rezultāts atspoguļo desmitgades ilgas investīcijas tīrā vidē, augstas kvalitātes medicīnā un transporta infrastruktūrā," paziņoja "ECA International". Simboliski, ka neviena Eiropas pilsēta neiekļuva reitinga pēdējās vietās.
Neskatoties uz augsto dzīves līmeni, Šveice ir labi zināma arī ar augstām izmaksām. Daudzas pilsētas no ECA reitinga vienlaikus iekļūst sarakstos ar dārgākajām pilsētām. Izrādās, ka dzīves komforts nav lēts prieks.
Top 10 komfortablākās un drošākās pilsētas pasaulē:
- Berne, Šveice
- Kopenhāgena, Dānija
- Stavangera, Norvēģija
- Ženēva, Šveice
- Luksemburga, Luksemburga
- Hāga, Nīderlande
- Vīne, Austrija
- Minhene, Vācija
- Dublina, Īrija
- Lisabona, Portugāle