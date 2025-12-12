30 gadu vecumā negaidīti nomirusi populāra Austrālijas blogere Steisija Verneka
Šī gada 29. septembrī negaidīti nomirsui populāra Austrālijas ēdienu blogere Steisija Verneka. Viņas vīrs Neitans sociālajos tīklos skaidro sievietes nāves apstākļus.
"Ar smagu sirdi dalos ar jums ziņu par manas skaistās sievas, dvēseles radinieces un labākās draudzenes Steisijas Vornekes negaidīto aiziešanu mūžībā," norāda Neitans.
"Steisija nomira mājdzemdībās 2025. gada 29. septembrī pēc mūsu pirmdzimtā dēla Aksela laišanas pasaulē. Diemžēl neilgi pēc tam viņai radās ārkārtīgi reta dzemdību komplikācija, un viņa nomira pēc pārvešanas uz slimnīcu. Slimnīcas personāls bija brīnišķīgs un darīja visu iespējamo, lai mums palīdzētu, taču galu galā, neskatoties uz viņu centieniem, viņi bija bezspēcīgi."
"Es pazinu Steisiju deviņus brīnišķīgus gadus. Viņa bija manas dzīves gaisma un iemesls, kāpēc es no rītiem cēlos. Vārdi nespēj izteikt, cik postošas sekas viņas nāve nodarījusi man un visiem, kas viņu pazina un mīlēja. Viņa bija mana bāka vētrā, un pasaule bez viņas kļuvusi tumšāka."
"Kā viņas vīrs es nevarētu vēlēties labāku partneri. Viņa bija visskaistākais, mīlošākais, gādīgākais, strādīgākais, disciplinētākais, inteliģentākais un uzticamākais cilvēks, kādu jebkad esmu pazinis. Viņa padarīja mani par vīrieti, kāds esmu šodien."
"Viņas dzīves lielākais sapnis bija kļūt par mammu. Viņa to paveica. Pēc saviem noteikumiem, tieši tā, kā viņa vienmēr bija sapņojusi. Viņai patika grūtniecība, un pēdējo 9 mēnešu laikā viņa katru dienu sacīja mūsu dēlam, ka mīl viņu. Viņa turēja Akselu rokās, kad viņš piedzima, baroja viņu ar krūti, un raudzījās uz viņu ar bezgalīgu mīlestību."
"Paldies visiem, kas ir palīdzējuši šajā sirdi plosošajā un neaptveramajā laikā. Es nekad nebūtu domājis, ka man tas būs jāveic šāds ieraksts. Paldies par brīnišķīgo dzīvi kopā, mana mīlestība. Es zinu, ka šīs nav beigas un es ceru tevi kādreiz atkal satikt."