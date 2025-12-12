Zelenskis nepiekrīt ASV piedāvājumam un uzstāj uz 800 000 karavīru lielu armiju pārskatītajā miera plānā
Ukraina uzstāj, ka tai vajadzīga 800 000 karavīru liela armija, pārskatītajā ASV miera plāna versijā gandrīz četrus gadus ilgā kara pret Krieviju izbeigšanai.
"Tas ir šodienas armijas reālais spēks, un par to ir panākta vienošanās ar bruņotajiem spēkiem," ceturtdien žurnālistiem Kijivā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Viņš piebilda, ka šis punkts tagadējā 20 punktu miera plāna projektā ir pietiekami pārskatīts. Sākotnējā ASV miera plānā, kas kļuva zināms novembrī, bija minēta Ukrainas karavīru skaita maksimālā robeža - 600 000.
Novērotāji gan apšauba, ka armijā reāli vēl ir tik daudz karavīru. Saskaņā ar prokuratūras datiem ir bijuši vairāk nekā 300 000 karavīru dezertēšanas vai patvaļīgas prombūtnes gadījumi, kopš 2022. gada februārī sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā.
Oktobrī tika reģistrēts šādu gadījumu rekordskaits - vairāk nekā 21 600, un no novembra šie dati tika pasludināti par konfidenciāliem.
Pirms kara Ukrainā bija pastāvīga armija ar aptuveni 290 000 karavīriem. Lai kompensētu skaitliski neizdevīgo stāvokli salīdzinājumā ar Krieviju, Kijiva gaida, ka tās Rietumu sabiedrotie sniegs būtisku ieguldījumu militārajos izdevumos miera vienošanās gadījumā.
Saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda datiem Ukraina pirms kara bijusi nabadzīgākā valsts Eiropā. Ārvalstis ar ziedojumiem tagad sedz vairāk nekā 40% no Ukrainas valsts budžeta.