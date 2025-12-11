Austrija aizliedz musulmaņu galvassegu lietošanu skolās
Austrijas parlaments ceturtdien ar lielu balsu vairākumu atbalstījis aizliegumu meitenēm, kas nav sasniegušas 14 gadu vecumu, skolās valkāt tradicionālos musulmaņu galvas lakatus. Valdība, ko koalīcijā ar sociāldemokrātiem (SPÖ) un liberālo partiju NEOS veido konservatīvā Tautas partija (ÖVP), norāda, ka likuma mērķis ir pasargāt meitenes no apspiešanas.
Galvas lakati pamatskolās Austrijā tika aizliegti jau 2019. gadā, taču tolaik likumu atcēla Konstitucionālā tiesa.
Tagad valdība pauž pārliecību, ka likums atbilst konstitūcijai, lai gan daži eksperti apgalvo, ka to varot uzskatīt par diskriminējošu pret konkrētu reliģiju. Likums aizliedz meitenēm, kas nav sasniegušas 14 gadu vecumu, skolās valkāt lakatus, kas "nosedz galvu atbilstoši islāma tradīcijai".
Pret likumu balsoja vienīgi deputāti, kas pārstāv opozīcijā esošo Zaļo partiju.
Debatēs pirms balsojuma deputāte Janika Šetija, kas pārstāv NEOS, norādīja, ka lakats nav vienkārši apģērba gabals, jo tas "seksualizē meitenes". "Kad meitenei tiek sacīts, (..) ka viņai jāslēpj savs ķermenis (..), lai paglābtu sevi no vīriešu skatieniem, tas nav reliģisks rituāls, bet gan apspiešana," iepazīstinot ar likumprojektu, savukārt uzsvēra integrācijas ministre Klaudija Plakolma.
Aizliegums, kas attiecas uz visa veida musulmaņu sieviešu galvassegām, tajā skaitā hidžabiem un parandžām, pilnībā stāsies spēkā nākamā gada septembrī, kad sāksies jaunais mācību gads.
Februārī sāksies sagatavošanas periods, kura laikā jaunie noteikumi tiks izskaidroti pedagogiem, skolēniem un to vecākiem. Sākotnēji par likuma neievērošanu sodi netiks piemēroti, taču atkārtotu pārkāpumu gadījumā vecākiem draudēs 150 līdz 800 eiro liela sodanauda.
Valdība lēš, ka jaunais likums skars aptuveni 12 000 meiteņu.