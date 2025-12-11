"Atpakaļceļa vairs nav!": žurnāla "Time" prestižo titulu "Gada cilvēks" saņem mākslīgā intelekta veidotāji
ASV nedēļas žurnāla "Time" tituls "Gada cilvēks" šogad piešķirts mākslīgā intelekta arhitektiem. Žurnāls atzinis 2025. gadu par gadu, kad mākslīgā intelekta potenciāls ir izlaists brīvībā, norādot, ka atpakaļceļa vairs nebūs.
"Par domājošu mašīnu laikmeta atnākšanu, par cilvēces pārsteigšanu un satraukšanu, par tagadnes pārveidošanu un iespējamā pārsniegšanu - mākslīgā intelekta arhitekti ir "Time" 2025. gada personība," sociālajos tīklos paziņoja žurnāls.
Žurnāls ik gadu nosauc pasaules ietekmīgāko cilvēku. Pērn par "Time" gada cilvēku tika atzīts ASV prezidents Donalds Tramps, kas šo titulu saņēma arī 2016. gadā.
2023. gadā, pēc "Time" domām, tā bija popzvaigzne Teilora Svifta, kamēr 2022. gadā par gada cilvēku žurnāls atzina Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Šī gada prognozēs par "Time" gada cilvēku līdzās mākslīgā intelekta arhitektiem dominēja arī ASV tehnoloģiju uzņēmuma "OpenAI" vadītājs Sems Altmens, ASV mikroshēmu un programmatūru ražotāja "Nvidia" izpilddirektors Džensens Huans, Romas pāvests Leons XIV, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu, jaunievēlētais Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani un Tramps.