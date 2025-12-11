Krievijas ieņēmumi no naftas eksporta nokritušies līdz zemākajam līmenim kopš iebrukuma Ukrainā.
Krievijas ieņēmumi no naftas eksporta novembrī samazinājušies līdz zemākajam līmenim kopš Maskavas pilna apmēra sāktā kara Ukrainā 2022. gadā, ceturtdien ziņo Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA).
Krievijas ieņēmumi no naftas eksporta novembrī veidojuši 11 miljardus dolāru, kas ir par 3,6 miljardiem dolāru mazāk nekā attiecīgajā mēnesī pērn.
"Gan naftas eksporta apjoms, gan naftas cena ir samazinājusies, tāpēc eksporta ieņēmumi nokritušies līdz zemākajam līmenim kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī," norāda IEA.
Aģentūra vēstī, ka Ukrainas uzbrukumi Krievijas tā dēvētajai ēnu flotei, kas palīdz apiet valstij noteiktās sankcijas, un jūras naftas termināļiem novembrī ir samazinājuši par gandrīz pusi Krievijas naftas eksportu, kas veikts pa Melno jūru.
Krievijas Finanšu ministrija arī ziņo, ka ieņēmumi no naftas un gāzes eksporta kopumā janvārī-septembrī sarukuši par 22% līdz 88 miljardiem dolāru.