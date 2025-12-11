VIDEO: Kijivā netālu no metro stacijas nograndis sprādziens: ir bojāgājušais
11. decembrī sprādzienā netālu no metro stacijas Ukrainas galvaspilsētā gājis bojā viens cilvēks. Traģēdijas vietā strādā izmeklēšanas un operatīvās grupas, tiesu medicīnas eksperti, sprāgstvielu tehniķi un kinologi
11. decembra pēcpusdienā Kijivas Darņicas rajonā notika spēcīgs sprādziens. Incidents notika netālu no Harkivskas metro stacijas.
Likumsargi apstiprināja "nezināmas ierīces detonāciju". Saskaņā ar jaunākajiem ziņojumiem, sprādzienā gājis bojā viens cilvēks un vēl viens ticis ievainots. Pagaidām nav informācijas par cietušā stāvokli.
Traģēdijas vietā pašlaik strādā izmeklēšanas un operatīvās grupas, tiesu medicīnas eksperti, sprāgstvielu tehniķi un kinologi. Visi notikušā apstākļi tiek noskaidroti.
Krievijas izlūkdienesti pēdējos gados aktīvi vervē cilvēkus teroraktu un sabotāžas veikšanai Ukrainā. Viņi vervē cilvēkus, izmantojot sociālos medijus, tostarp nepilngadīgos, kuriem ļoti nepieciešama nauda. Vairāki šādi vainīgie jau ir tikuši uzspridzināti attālināti, ievietojot bumbas.
Iepriekš Ukrainas Drošības dienests (SBU) brīdināja, ka ienaidnieka aģenti sociālajos tīklos izliekas par sievietēm, lai pievilinātu Ukrainas karavīrus uz viltus "randiņiem". Tikšanās vietā gaida terorakts — iepriekš novietota sprāgstviela.