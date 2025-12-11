Ukraina prezentē ASV jaunu miera plāna versiju
Ukraina ir nosūtījusi Vašingtonai jaunu plānu Krievijas iebrukuma izbeigšanai, trešdienas vakarā paziņoja Ukrainas amatpersonas.
ASV miera plāna pirmais variants paredzēja, ka Ukraina atteiktos no teritorijām, kuras Krievija nav iekarojusi. Kijiva un tās sabiedrotie Eiropā uzskatīja, ka šajā plānā ir pārāk liela piekāpšanās Maskavas prasībām, un tas tika pārskatīts.
Ukrainas amatpersona, runājot par plāna jaunāko variantu, aģentūrai AFP pavēstīja, ka tas "ņem vērā Ukrainas redzējumu - tas ir tālāks priekšlikums problemātisku jautājumu adekvātiem risinājumiem".
"Mēs neizpaužam detaļas līdz amerikāņu puses reakcijai," piebilda amatpersona.
ASV prezidents Donalds Tramps, kurš bija spiedis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski piekrist ASV plānam, trešdien 40 minūtes ilgā telefonsarunā apsprieda Ukrainas jautājumu ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru un Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu.
"Mēs apspriedām Ukrainu diezgan spēcīgiem vārdiem," Tramps sacīja reportieriem, atbildot uz jautājumu par šo telefonsarunu.
Ukrainas sabiedrotie Eiropā pirmdien bija apliecinājuši atbalstu Zelenskim, vienlaikus paužot skepsi par dažām jaunākā ASV priekšlikuma daļām.
Tramps piebilda, ka šie Eiropas politiķi gribēja rīkot jaunas sarunas šajā nedēļas nogalē, bet brīdināja, ka viņi riskē "izšķiest laiku". "Es domāju, ka mums bija daži nelieli strīdi par cilvēkiem, un mēs redzēsim, kā tas beigsies. Un mēs sacījām, ka pirms tikšanās mēs gribam zināt dažas lietas (..) Mēs negribam izšķiest laiku," piebilda Tramps.
Lūzums netika panākts arī ASV amatpersonu un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunās, kas pagājušonedēļ notika Kremlī.