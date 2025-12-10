Ukraina noslēgusi darbu pie ASV "miera plāna" 20 punktiem. "Ceram dokumentu tuvākajā laikā nodot ASV," pauž Zelenskis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina noslēgusi darbu pie ASV virzītā "miera plāna" 20 punktiem un plāno drīzumā dokumentus nodot ASV.
"Šodienas grafikā - saruna ar amerikāņu pusi par dokumentu, kur būs detalizēti aprakstīts Ukrainas atjaunošanas un ekonomiskās attīstības process pēc kara," platformā "Telegram" pauda Zelenskis.
"Vienlaikus mēs beidzam darbu pie pamatdokumenta 20 punktiem, kas varētu noteikt kara beigu parametrus, un mēs ceram tuvākajā laikā nodot šo dokumentu ASV," norādīja Ukrainas prezidents. Dienu iepriekš Zelenskis žurnālistiem sacīja, ka ASV plāns, kā izbeigt karu Ukrainā, ir saīsināts līdz 20 punktiem.
Britu laikraksta "Financial Times" avoti apgalvoja, ka ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņi atvēlējuši Zelenskim tikai dažas dienas, lai pieņemtu plānu, kas paredz, ka apmaiņā pret nekonkretizētām ASV drošības garantijām Ukrainai būs jāatzīst teritoriālie zaudējumi. Tramps cer saskaņot vienošanos līdz Ziemassvētkiem, pauda laikraksta sarunbiedrs.
Tajā pat laikā ukraiņu tīmekļa izdevuma "RBK-Ukraina" avots norādīja - lai gan amerikāņi steidzina Kijivu, nav noteikts termiņš "līdz Ziemassvētkiem". Zelenskis tagad apstiprina ziņas, ka jauna saruna ar labas gribas koalīcijas locekļiem notiks ceturtdien.
"Nedēļa var sniegt jaunumus mums visiem un par asinsizliešanas beigām. Mēs pieņemam, ka mieram nav alternatīvas, un galvenie jautājumi ir - kā panākt, lai Krievija pārtrauc slepkavības, un kas tieši atturēs Krieviju no trešā iebrukuma," sacīja Ukrainas prezidents.