Asinīs un ar nazi rokā: pie dzīvokļa durvīm atrasts pirmā Ukrainas kosmonauta Leonīda Kadeņuka dēla līķis
10. decembra rītā pie sava dzīvokļa durvīm Kijivā atrasts miris Ukrainas pirmā kosmonauta Leonīda Kadeņuka dēls Dmitro. Asinīm noplūdušo dēla līķi atradusi viņa māte.
Vietējie mediji vēsta, ka 41 gadu vecā Dmitro ķermenis atrasts ar daudzām durtām brūcēm, bet viņa rokā bijis nazis. Nekāda pirmsnāves vēstule pie viņa ķermeņa nav atrasta, savukārt brūču raksturs vairāk liecinot par cīņu, nevis mēģinājumu pašam sev padarīt galu.
“Iepriekšējā vakarā viņa gāja gulēt, bet dēls vēl palika istabā. No rīta, ejot uz tualeti, viņa koridorā ieraudzīja asiņainu ķermeni ar nazi rokā. Māte sacījusi, ka dzīvoklis bijis aizslēgts, trokšņus viņa nedzirdēja,” izdevuma “Ukrainskaja pravda” izteikusies informēta persona, norādot, ka “neviena versija netiek izslēgta, pārbaudīs visas iespējamās”.
Смерть сина Каденюка: У київських пабліках з’явилося фото закривавленого тіла Дмитра Каденюка • ... https://t.co/ablFFrVmfQ— ANTIKOR (@antikorua) December 10, 2025
Policija paziņojusi, ka saņēmusi informāciju par to, ka “kādā daudzstāvu nama dzīvoklī atrasts 41 gada veca Kijivas iedzīvotāja ķermenis ar durtiem brūcēm”. Tomēr likumsargi norādīja, ka jautājums par notikušā juridisko kvalifikāciju vēl tiek risināts.
Iepriekš Ukrainas medijos ziņoja, ka pēc Leonīda Kadeņuka nāves radinieki nevarēja vienoties par četristabu dzīvokļa sadalīšanu Kijivas centrā, jo pats kosmonauts neatstāja testamentu. Pēc tam viņa atraitne presē esot stāstījusi, ka viņai un dēlam esot draudējis Leonīda Kadeņuka vecākais dēls Volodimirs, kurš dzimis pirmajā laulībā. Tiesa, tagad izdevumā “tsn.ua” apgalvots, ka atraitne kategoriski noliedz apgalvojumus par radinieku iespējamo saistību ar Dmitro nāvi, nosaucot tos par “pilnīgiem meliem”.
Leonīds Kadeņuks (1951-2018) bija pirmais kosmonauts neatkarīgās Ukrainas pastāvēšanas vēsturē. 1997. gadā viņš piedalījās starptautiskajā misijā kosmosa kuģī "Columbia". 2002. gadā kļuva par Ukrainas parlamenta deputātu. 2018. gada 31. janvārī pēkšņi nomira rīta skrējiena laikā 67 gadu vecumā, medijos kā iespējamais cēlonis tika minēta sirdslēkme. Vietējie mediji norāda, ka 2015. gada maijā tieši tādos pašos apstākļos rīta skrējiena laikā nomira viņa dvīņubrālis Serhijs. Vēl mistiskāk ir tas, ka tādā pašā vecumā — 67 gados — 2012. gadā nomira viņa vecākais brālis Volodimirs.
19 листопада 1997 року розпочалася експедиція космічного човника «Колумбія», в якій брав участь перший і єдиний космонавт незалежної України Леонід Каденюк.— Татьяна Николаевна (@TMandrikova) November 19, 2025
Метою місії було виведення на орбіту та повернення на Землю наукового супутника «Спартанець−201−4». pic.twitter.com/SVwNfv3qAu