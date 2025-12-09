Ķīnā ar nāvi sodīts “China Huarong International Holdings” bijušais vadītājs par fantastiski milzīgu kukuļu saņemšanu
Ķīnā izpildīts nāvessods bijušajam valsts finanšu kompānijas “China Huarong International Holdings” ģenerāldirektoram Bajam Tiaņhui. Viņš tika pērn notiesāts par kukuļu saņemšanu aptuveni 1,1 miljarda juaņu (133,81 miljoni eiro) dolāru apmērā.
Ķīnas televīzija norāda, ka kukuļu apmērs bijis “īpaši milzīgs”, bet “sociālās sekas — īpaši postošas, radot nopietnus zaudējumus valsts un tautas interesēm”. Nāvessods kļuva par kārtējo epizodi Ķīnas korupcijas apkarošanas kampaņā, kas attiecas arī uz finanšu nozari, vēsta “Reuters”.
“China Huarong International Holdings” ietilpst “China Huarong Asset Management”, kas ir Ķīnas viens no lielākajiem slikto parādu pārvaldītājiem un bija izveidots, lai rīkotos ar valsts banku sliktajiem aizdevumiem. Bijušo “China Huarong Asset Management” vadītāju Laju Sjaomiņu 2021. gadā sodīja ar nāvi par līdzīgiem noziegumiem, tikai viņš pamanījās saņemt vai izspiest vēl vērienīgākus kukuļus 1,79 miljardu juaņu (217,74 miljonu eiro) apmērā.
Cīņa pret korupciju Ķīnā pastiprinājusies pēc Sji Dzjiņpina nākšanas pie varas 2012. gadā pie varas nonāca Sji Dzjiņpins un viņa vadības komanda. Pēdējos gados aktīvās darbības rezultātā daudzi amatpersonas ir zaudējušas amatus un notiesātas uz cietumsodiem, tostarp mūža ieslodzījumu. 2022. gadā Sji nosauca korupciju par “galveno ļaundabīgo audzēju”, kas apdraud partijas dzīvotspēju un cīņas spēju.