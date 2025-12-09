"Latvieši neprot angļu valodu!" no Latvijas uz Krieviju pārcēlusies ģimene Kremļa medijos sarunā virkni glupību
Kremļa propagandists Aleksejs Stefanovs Krievijas propagandas televīzijas kanālam "Sputnik" sagatavojis jaunu sižetu par latviešu ģimeni, kura no Latvijas pārcēlusies uz dzīvi Krievijas pilsētā Pleskavā.
Reportāžā sieviete vārdā Tatjana apgalvo, ka latvieši slikti pārzina angļu valodu. Pie šāda secinājuma viņa nonākusi pēc sarunas ar dēlu. Viņš esot aprēķinājis, ka latvieši it kā pārzina angļu valodu 30 procentu apmērā.
Tatjana stāsta, ka Latvijā viņas jaunākais dēls nav vēlējies iet uz skolu, viņam sācies nervu sabrukums "latviešu valodas dēļ". Viņš neesot sveicināts krievu valodā, taču Krievijā uz skolu viņš ejot ar lielu prieku.
Tatjana tāpat apgalvo, ka Latvijā nodarbojusies ar biznesu un plāno atsākt līdzīgu darbību Krievijā. Pēc viņas teiktā, Latvijā, lai nebūtu problēmu ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), ir "obligāti jāiestājas kādā no koalīcijas partijām", jo "tad tevi neaiztiks". Tatjana saka, ka tā darījuši viņas paziņas un visi cilvēki Latvijā zina, ka tā pieņemts.
Reportāžas beigās Tatjana atklāj, ka vecākais dēls Imants iesaukts krievu armijā un tāpēc tagad nāksies dzīvot bez vīriešu palīdzības. Sievietei tas šķiet nedaudz smieklīgi...