Arestēts skolnieks, kurš mēģināja sadedzināt aizmigušu Ņujorkas metro pasažieri
Prātam neaptverams noziegums noticis Ņujorkā, kur kādam skolniekam piektdien izvirzītas apsūdzības ļaunprātīgā dedzināšanā pēc tam, kad viņš agrā pirmdienas rītā metro vagonā aizdedzināja aizmigušu pasažieri.
18 gadus vecais Hirams Karero apsūdzēts par to, ka viņš aizdedzināja papīra gabalu un to uzmetis aizmigušajam 56 gadus vecam vīrietim. Viņš ar degošu apģērbu izkļuva no metro vagona nākamajā stacijā, kur piesteigušies policisti apdzēsa liesmas. Cietušais kritiskā stāvoklī nogādāts slimnīcā.
Apsūdzībā norādīts, ka Karero uz īsu brīdi iekāpa metro vagonā un aizbēga, atstājot vīrieti degam, pēc tam ar autobusu aizbrauca uz mājām Hārlemā, kur viņu arestēja ceturtdien. Arestētā advokāti paziņojuši, ka viņš tur dzīvoja ar savu māti invalīdi.
Notiesāšanas gadījumā viņam draud līdz septiņu gadu ieslodzījums. “Man ir grūti saprast, kādēļ 18 gadus jauns cilvēks, kurš mācās vidusskolā, trijos no rīta nodarbojas ar cilvēku dedzināšanu,” paziņoja ASV apgabaltiesnese Valērija Kaproni.
Pēdējā laikā notikuši vairāki šādi uzbrukumi ASV sabiedriskajā transportā. 17. novembrī daudzreiz tiesātais Lourenss Rīds, kā apgalvo apsūdzība, aplēja 26 gadus vecu sievieti ar degmaisījumu un viņu aizdedzināja, viņa guva kritiski smagus apdegumus. 2024. gada 22. decembrī gvatemaliešu imigrants Sebastians Sapeta-Kalils Ņujorkas metro aizdedzināja aizmigušu 57 gadus vecu sievieti, kura no smagajiem ievainojumiem nomira. Abos gadījumos ļaundari esot mierīgi vērojuši savu upuru degšanu.