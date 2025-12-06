Turcijā autobuss naktī uz šosejas ietriecies kravas automašīnā
Turcijā autobuss naktī uz šosejas ietriecies kravas automašīnā

Turcijas dienvidos sestdien starppilsētu autobusam ietriecoties kravas automašīnā, dzīvību zaudējuši septiņi cilvēki, bet vēl 11 ievainoti, pavēstīja Osmanijes provinces gubernatora birojs.

Negadījums noticis naktī uz Adanas-Gaziantepas šosejas.

Autobuss ietriecies kravas automašīnā, kas bija apstājusies pārsprāgušas riepas dēļ, vēsta ziņu aģentūra "Anadolu".

Kravas auto vadītājs aizturēts, policija slēgusi ceļu.

