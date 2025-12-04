Zaglis Jaunzēlandē norij 20 000 dolāru vērto Faberžē olu un mēģina bēgt
Jaunzēlandē ir aizturēts zaglis, kurš mēģināja aizbēgt pēc Faberžē olas norīšanas juvelierizstrādājumu veikalā.
32 gadus vecais zaglis pagājušonedēļ Oklendas pilsētā paķēra miniatūru Faberžē olu un to norija, bet tika aizturēts pirms iespējamās aizbēgšanas.
Policija trešdien paziņoja, ka vēl nav atguvusi aptuveni 20 000 ASV dolāru (17 150 eiro) vērto dārglietu, bet aizturēto zagli novēro policists, lai sagaidītu brīdi, kad ola iznāks laukā dabiskā ceļā.
"Kareklis šobrīd vēl nav atgūts," teikts policijas paziņojumā.
Faberžē ola bija no īpaša izlaiduma, kuru iedvesmoja Džeimsa Bonda filma "Astoņkājis" ("Octopussy"), kuras sižets saistās ar sazvērestību retas Faberžē olas nozagšanai.
"Olas āriene tuvu atgādina filmā "Astoņkājis" redzamās Faberžē olas dizainu, ar skaistu 18 karātu zelta režģa ietvaru, kas ir delikāti inkrustēts ar ziliem safīriem un baltiem dimantiem ziedu rakstā," teikts olas aprakstā tiešsaistē.
Olas iekšpusē atrodas mazs zelta astoņkājis.