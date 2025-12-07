Eiropas visnenovērtētākais tūrisma galamērķis: kāpēc to iesaka apmeklēt 2026. gadā?
Eiropa ir pilna ar iespaidīgām vēsturiskām pilsētām, taču pārāk bieži tās ir pārpildītas ar tūristiem. Ja meklējat vietu, kas atrodas tālāk no ierastajiem tūrisma ceļiem, šī pilsēta ir ideāla izvēle.
Resurss "Time Out" nosaucis Slovēnijas Izolu par vienu no visnenovērtētākajiem galamērķiem Eiropā. Paziņojumā teikts: "Pirana piesaista vislielāko uzmanību, Portoroža - visvairāk spožuma, bet Kopera - visvairāk praktiskuma, taču zinoši cilvēki jums pateiks, ka tieši Izola ir tā vieta, kur Slovēnijas piekraste spīd visvairāk."
Tajā arī norādīts, ka netālu no piekrastes esošajā pilsētā dzīves ritms ir nesteidzīgs. Uzsvērts, ka "Izola burtiski ir piesūkusies venēciešu elegances, un tās šaurajās, līkumotajās ieliņās slēpjas burvīgas kafejnīcas, romantiski restorāni un ikdienas dzīves ainas, kas sen jau pazudušas populārākajos piekrastes galamērķos."
Tas, ar ko tūristi var nodarboties šajā reģionā, ir atkarīgs no viņu vēlmēm. Var apmeklēt Svetilnika pludmali - gleznainu piekrastes posmu. Viens no apmeklētājiem "Tripadvisor" rakstīja:
"Lieliska vieta pludmales atpūtai Slovēnijā. Esam bijuši Piranā, Koperā un Fiesā, bet šī pludmale ir labākā. Tualetes ir ļoti tīras, ir nelieli bāri un saldējums. Var iznomāt sauļošanās krēslus par pieciem eiro un gulēt uz zāles, koka vai akmens. Ir labas iespējas iekļūt ūdenī. Mēs uzskatām, ka tā bija labākā pludmale."
Svarīgi atcerēties, ka tas nav vienīgais, ko pilsēta var piedāvāt - nevarat palaist garām iespēju to izpētīt.
Pilsētas viesi šeit atklās mājas, kafejnīcas, veikalus, galerijas un baznīcas, kā arī Mancioli laukumu un Svētā Mavra baznīcas zvanu torni, kurā var uzkāpt, lai baudītu skatu uz pilsētu un jūru. "Time Out" apgalvo, ka šī elpu aizraujošo Slovēnijas vietu noteikti ir vērts apmeklēt 2026. gadā.