Eiropas Savienība gatavo sankcijas Baltkrievijai pret Lietuvu vērstā hibrīduzbrukuma dēļ
Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena paziņojusi, ka ES gatavo sankcijas Baltkrievijai pret Lietuvu vērstā hibrīduzbrukuma dēļ.
Eiropas Savienība (ES) izstrādā jaunas sankcijas pret Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko valdību Minskas pret kaimiņvalsti Lietuvu vērstā hibrīduzbrukuma dēļ, paziņojusi Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.

No Baltkrievijas ielidojušo kontrabandas gaisa balonu dēļ Viļņas lidosta pēdējo mēnešu laikā tikusi slēgta regulāri un bieži. "Situācija uz robežas ar Baltkrieviju pasliktinās, gadījumiem, kad Lietuvā ielido kontrabandas gaisa baloni, kļūstot biežākiem," pēc sarunām ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu platformā "X" pauda Leiena.

"Šāds Lukašenko režīma hibrīduzbrukums ir pilnīgi nepieņemams. Mēs turpinām būt solidāri ar Lietuvu pilnā apmērā," uzsvēra EK prezidente. "Mēs gatavojam tālākus pasākumus saskaņā ar mūsu sankciju režīmu," viņa piebilda.

