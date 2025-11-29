Krievijas droni trešo reizi īsā laikā pārkāpj Moldovas gaisa telpu
Moldovas varasiestādes paziņojušas, ka Krievijas droni atkal ielidojuši valsts gaisa telpā, radot apdraudējumu aviācijai.
Tā ir trešā šāda pārkāpuma epizode deviņu dienu laikā. Moldovas Iekšlietu ministrija pavēstīja, ka identificējusi divus dronus kā Krievijas izcelsmes, un tie lidojuši pāri Moldovas teritorijai, liekot uz laiku slēgt valsts gaisa telpu.
Vēlāk droni ielidojuši Ukrainas teritorijā, norādīja ministrija. Bijušā PSRS republika Moldova atrodas starp Ukrainu un Eiropas Savienības dalībvalsti Rumāniju.
Publicējot ierakstu platformā X, Moldovas prezidente Maija Sandu sacīja: “Ceļā, lai nogalinātu civiliedzīvotājus, Krievijas droni atkal pārkāpa Moldovas gaisa telpu, piespiežot to uz laiku slēgt. Mēs nosodām šos uzbrukumus un esam solidāri ar Ukrainu.”
Moldova ziņoja par līdzīgu incidentu 20. novembrī un vēl vienu — šīs nedēļas sākumā.
Valsts nosodīja “nelikumīgas un bīstamas darbības, kas apdraud civilos lidojumus un cilvēku dzīvības”.
Šīs nedēļas sākumā Krievijas vēstnieks Moldovā Oļegs Ozerovs — kuru par šiem incidentiem jau vairākkārt izsaukuši uz Moldovas Ārlietu ministriju — pauda šaubas, vai viens no droniem, kas tika izstādīts ministrijas ēkas priekšā, vispār bijis iesaistīts gaisa telpas pārkāpumā. Viņš apgalvoja, ka incidenti esot mēģinājums vēl vairāk pasliktināt jau tā sarežģītās Maskavas un Kišiņevas attiecības.