Igaunija ievieš jaunus elektrovilcienus
Igaunijā sestdien sāk kursēt jaunie elektrovilcieni, kurus piegādāja Čehijas uzņēmums "Škoda", paziņoja ar zīmolu "Elron" strādājošais Igaunijas valstij piederošais pasažieru vilcienu operators "Eesti Liinirongid".
Jaunos vilcienus Igaunija saņēma šovasar, tiem tika veikta testēšana, bet sestdien tie oficiāli pirmo reizi sāks kursēt starp Tallinu un Klogu, pakāpeniski dodoties arvien tālākos reisos uz rietumiem no Tallinas, cik tālu ir atbilstoša infrastruktūra.
No 5. janvāra "Elron" plāno atklāt jaunu līniju starp Tallinu un Tapu, taču pagaidām jaunie "Škoda" vilcieni nevarēs kursēt līdz Tartu, lai gan sākotnēji vilcieni tika pasūtīti savienojumam starp abām lielākajām Igaunijas pilsētām.
Igaunijas valsts dzelzceļa kompānijas "Eesti Raudtee" tehniskais direktors Arvo Smiltiņš pieļāva, ka labākajā gadījumā nākamā gada rudenī varēs pieslēgt kontaktu tīklu Tartu virzienā, lai no Tapas līdz Tartu varētu kursēt elektrovilcieni.
"Elron" no "Škoda Group" iegādājās kopumā 16 elektriskos vilcienus, no kuriem 11 paredzēti tālsatiksmei, bet pieci - piepilsētas satiksmei. Iepirkuma summa ir 146 miljoni eiro.
Jaunajos tālsatiksmes elektrovilcienos ir 236 pasažieru vietas, 15 vietas velosipēdu novietošanai, kafejnīcas zona, kā arī numurētas sēdvietas. Jaunajos piepilsētas elektrovilcienos ir 263 pasažieru vietas un 18 velosipēdu statīvu.
Elron" izmanto arī Šveices uzņēmuma "Stadler" ražotos vilcienus, kas tika piegādāti no 2012. līdz 2014. gadam.
Pērn "Elron" pārvadāja 7,93 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2023. gadā.