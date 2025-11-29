Kamēr Eiropā lidojumi turpinās, citur A320 programmatūras atjaunināšanas dēļ valda haoss
Kliedējot bažas par masveida gaisa satiksmes traucējumiem lidmašīnu A320 programmatūras nomaiņas dēļ, vairākas Eiropas vadošās aviosabiedrības sestdien paziņojušas, ka atcelto reisu skaits ir minimāls.
Tikmēr Latīņamerikā un Āzijā situācija, pēc visa spriežot, ir problemātiskāka.
Jau ziņots, ka Eiropas lidmašīnu būvnieks "Airbus" piektdien izplatīja paziņojumu, ka līdz 6000 lidmašīnām A320 var būt nepieciešama programmatūras atjaunināšana. Šis paziņojums raisīja bažas, ka simtiem lidmašīnu nebūs iespējams izmantot ilgu laika periodu.
"Airbus" instruēja savus klientus veikt "tūlītējus piesardzības pasākumus" pēc tehniskas kļūmes izvērtēšanas "JetBlue" reisā oktobrī.
"Intensīvs saules starojums var sabojāt datus, kas ir kritiski svarīgi lidojuma kontroles funkcionēšanai," paziņoja "Airbus", piebilstot, ka tas var skart "ievērojamu skaitu lidmašīnu "A320 Family", kas pašlaik atrodas ekspluatācijā". Lielākajai daļai lidmašīnu programmatūras nomaiņa var ilgt "dažas stundas", bet aptuveni 1000 lidmašīnām šis process "ilgs [vairākas] nedēļas", pavēstīja informēts avots.
Taču vairākas vadošās Eiropas aviosabiedrības šodien ziņoja, ka programmatūras nomaiņas dēļ nācies atcelt tikai nelielu skaitu lidojumu.
Francijas transporta ministrs Filips Tabaro raidsabiedrībai BFMTV atklāja, ka lidmašīnu ražotājs piektdien un naktī no piektdienas uz sestdienu spēja novērst defektu vairāk nekā 5000 lidmašīnu. Viņš norādīja, ka to lidmašīnu skaits, kurām nepieciešama ilgstošāka apkope, varētu būt daudz mazāks nekā sākotnēji domātās 1000 lidmašīnas. Ministrs piebilda, ka, visticamāk, runa varētu būt par simts lidmašīnām.
Aviokompānija "Air France" aģentūrai AFP pavēstīja, ka šodien varēs pārvadāt visus savus klientus, izņemot lidojumus Karību jūras reģiona maršrutos. "Air France" piektdien atcēla 35 lidojumus.
Vācijas aviokompānija "Lufthansa" ziņoja, ka "lielākā daļa programmatūras atjauninājumu tika pabeigti naktī un sestdienas rītā", tāpēc lidojumu atcelšana nav gaidāma, bet kavēšanos atsevišķos maršrutos izslēgt nevar.
Budžeta aviosabiedrība "easyet" norādīja, ka tā nav atcēlusi nevienu lidojumu, jo darbs visās tās A320 lidmašīnās ir pabeigts.
ASV aviokompānija "JetBlue" ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka jau sākusi darbu pie nepieciešamajām izmaiņām dažos A320 un A321 modeļos. Tās konkurente "American Airlines" pavēstīja, ka programmatūras atjaunināšana jau sākta un sagaida, ka lielākais vairums no tās 340 lidmašīnām, kam nepieciešami atjauninājumi, jau šodien būs atkal darba kārtībā.
Aviokompānija "United Airlines" sākotnēji paziņoja, ka to nav ietekmējis šis incidents, bet vēlāk norādīja, ka identificējusi sešas lidmašīnas, kam nepieciešama programmatūras atjaunināšana.
Indijas lidsabiedrība "Air India" šodien brīdināja, ka iespējama reisu kavēšanās, un Kolumbijas aviokompānija "Avianca" pavēstīja, ka problēma skārusi 70% tās lidmašīnu, un brīdināja, ka iespējami ievērojami traucējumi nākamās desmit dienas". "Avianca" līdz 8. decembrim apturējusi biļešu tirdzniecību.
Filipīnu vietējie pārvadātāji "Philippine Airlines" un "Cebu Pacific" piedāvāja atmaksāt naudu vai pārrezervēt biļetes pēc tam, kad sestdien tika apturēti vismaz 40 iekšzemes reisi.
A320 tiek būvētas kopš 1988. gada un ir vislabāk pārdotās lidmašīnas pasaulē. "Airbus" līdz septembra beigām pārdeva 12 257 šī modeļa lidmašīnas, bet "Boeing" šajā laikā pārdeva 12 254 lidmašīnas "Boeing 737".