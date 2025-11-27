Pāvests pirmajā ārvalstu braucienā tiksies ar Erdoganu
Romas pāvests Leons XIV ceturtdien dosies uz Turciju savā pirmajā ārvalstu braucienā pāvesta amatā, un tā laikā viņam paredzēta tikšanās ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu.
Brauciens, kura gaitā pāvests apmeklēs arī Libānu, sāksies Turcijas galvaspilsētā Ankarā, kur viņa ierašanās ir gaidāma agrā pēcpusdienā.
Pāvests Ankarā uzrunās varas iestādes, pilsonisko sabiedrību un diplomātisko korpusu, bet pēc tam agrā vakarā dosies tālāk uz Stambulu.
Leona XIV pirmajam ārvalstu braucienam pievērsīs uzmanību pasaules mediji. Pāvestu viņa lidmašīnā pavadīs vairāk nekā 80 žurnālisti.
Maijā ievēlētais pāvests ir parādījis sevi kā medijiem pretimnākošu personu, katru nedēļu runājot ar reportieriem.
Parādot savu vēlmi sasniegt plašu auditoriju, Leons XIV brauciena laikā teiks visas runas savā dzimtajā angļu valodā, nevis viņa parasti lietotajā itāļu valodā.
Ir gaidāms, ka viņa pirmā uzruna Turcijā fokusēsies uz dialogu ar islāmu šajā valstī, kur kristieši ir tikai 0,1% no 86 miljoniem iedzīvotāju, kas galvenokārt ir musulmaņi sunnīti.
Neraugoties uz reliģiskā nacionālisma pastiprināšanos Turcijā un Stambulas Svētās Sofijas katedrāles pārvēršanu no muzeja par mošeju 2020. gadā, Vatikāns tiecas uzturēt dialogu ar Ankaru, kurai ir svarīga loma miera centienos Tuvo Austrumu reģionā.
Leons XIV Ankarā arī izrādīs cieņu mūsdienu Turcijas dibinātājam Mustafam Kemalam Atatirkam viņa mauzolejā, kas simbolizē sekulāro Turcijas republiku.
Leons XIV kļūs par piekto pāvestu, kurš apmeklējis Turciju. Pirms viņa to izdarīja Pāvils VI 1967. gadā, Jānis Pāvils II 1979. gadā, Benedikts XVI 2006. gadā un Francisks 2014. gadā.
Svētdien pāvests dosies uz reliģiski daudzveidīgo Libānu.