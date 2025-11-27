Nacionālās gvardes karavīru sašaušana Vašingtonā ir "terorakts", kuru sarīkojis afgānis, uzskata Tramps
Divu Nacionālās gvardes karavīru sašaušanā Vašingtonā aizdomās turētais ir afgānis, trešdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps, nosaucot notikušo par "teroraktu".
Trampa paziņojumā īsā video savijās trīs politiski eksplozīvi jautājumi - viņa piekoptā armijas izmantošana ASV teritorijā, imigrācija, un ASV kara Afganistānā mantojums.
Trešdien notikusī apšaude, kurā tika kritiski ievainoti divi Nacionālās gvardes karavīri, bija "ļaunuma akts, naida akts un terorakts", sacīja Tramps. "Tas bija noziegums pret visu mūsu valsti."
Viņš apstiprināja, ka vīrietis, kurš tika aizturēts pēc gaišā dienas laikā notikušās apšaudes divu kvartālu attālumā no Baltā nama, bija "ārzemnieks, kurš ieradās mūsu valstī no Afganistānas".
Aizdomās turētais ieradās ASV 2021. gadā "ar šiem bēdīgi slavenajiem lidojumiem", sacīja Tramps, atgādinot par afgāņu evakuācijas lidojumiem laikā, kad varu Afganistānā atguva talibi pēc ASV armijas aiziešanas.
"Mums tagad vajag vēlreiz izpētīt katru ārzemnieku, kas ieradās mūsu valstī no Afganistānas" Džo Baidena prezidentūras laikā, sacīja Tramps.
"Mums vajag veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiks izraidīts jebkurš ārzemnieks no jebkuras valsts, kurš šeit neiederas," sacīja Tramps.