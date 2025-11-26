Tiesa atstāj spēkā notiesājošo spriedumu Sarkozī par nelikumīgu kampaņas finansēšanu, taču uz cietumu viņam nebūs jādodas
Francijas augstākā tiesa trešdien atstājusi spēkā bijušajam prezidentam Nikolā Sarkozī piespriesto cietumsodu par pretlikumīgu vēlēšanu kampaņas finansēšanu 2012. gadā.
Taču 70 gadus vecajam eksprezidentam uz cietumu nebūs jādodas. Kasācijas tiesa atstāja spēkā apelācijas tiesas pērn pieņemto spriedumu, saskaņā ar kuru Sarkozī būs sešus mēnešus jānēsā elektroniskās uzraudzības aproce un vēl seši mēneši jāizcieš nosacīti.
Sarkozī notiesāts saistībā ar viņa 2012. gada vēlēšanu kampaņas finansēšanu. Prokuratūra apgalvoja, ka Sarkozī partija sadarbojās ar sabiedrisko attiecību firmu "Bygmalion", lai slēptu kampaņas patiesās izmaksas, kas gandrīz divreiz pārsniedza atļauto 22,5 miljonu eiro limitu.
Atšķirībā no citiem apsūdzētajiem šajā lietā Sarkozī nebija tiešā veidā iesaistīts dubultajā rēķinu sistēmā, kas, domājams, tika izmantota, lai slēptu izmaksas, taču viņš tika saukts pie atbildības kā nelikumīga kampaņas finansējuma saņēmējs. Sarkozī noliedza jebkādu kriminālatbildību šajā lietā un nodēvēja šīs apsūdzības par meliem.
Bijušais prezidents kopš amata atstāšanas ticis apsūdzēts vairākās lietās. Pagājušā gada decembrī viņš izsmēla savu pēdējo tiesiskās aizsardzības līdzekli citā lietā par mēģinājumu panākt labvēlību no tiesneša un izcieta sodu, nēsājot elektronisko aproci.
Sarkozī arī gaida apelācijas sūdzības izskatīšanu lietā par noziedzīgu sazvērestību saistībā ar Lībijas diktatora Muamara Kadafi plānu finansēt viņa vēlēšanu kampaņu. Šajā lietā pēc zemākas instances tiesas sprieduma viņš 20 dienas pavadīja apcietinājumā līdz apelācijas sūdzības iesniegšanai.